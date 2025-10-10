Más Información

Alto el fuego en Gaza entra en vigor, afirma ejército israelí; crece esperanza para el final de la guerra

Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

Sheinbaum confirma dos fallecidos por lluvias; presupuesto para emergencias asciende a 19 mil mdp

"Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump", dice María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz; le dedica premio

Adidas acuerda resarcimiento con comunidad oaxaqueña por plagio de huaraches artesanales; llegan a acuerdos con la marca

Sheinbaum reitera apoyo a Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú; llama a que se libere

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

Sheinbaum: Ni Salinas Pliego ni sus representantes se han acercado para pagar sus impuestos; “no es de un día a otro”, dice

¿Cuánto dinero podrán recuperar los clientes de CIBanco ante liquidación de la institución financiera?

FGR delinea la estructura del contrabando de combustible

Suman 48 municipios afectados por lluvias y desbordamientos de ríos en Veracruz

“Fue como ver el fin del mundo”; la voz de un sobreviviente de la pipa de Puente de la Concordia

El presidente de Estados Unidos, , dijo que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo de , Xi Jinping, y amenazó con un "incremento masivo" de aranceles para los productos chinos, en respuesta a lo que calificó como intentos de Beijing de “imponer controles de exportación” sobre las tierras raras.

En un largo mensaje en su red social Truth Social, el mandatario republicano afirmó que "se está volviendo muy hostil y está enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quiere imponer controles de exportaciones a todos los productos relacionados con tierras raras y a casi cualquier otra cosa que se les ocurra".

Según el mandatario, una medida de este tipo “congestionaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países, especialmente de China”, y aseguró que diversas naciones ya han contactado a Washington “indignadas por esta hostilidad comercial”.

"No he hablado con el presidente Xi porque no había motivo para hacerlo. Fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo", apuntó Trump.

Guerra comercial entre China y EU. Foto: de MATT ROURKE. ARCHIVO AP
Respuesta de EU ante acciones comerciales de China

El mandatario anunció que, dependiendo de la respuesta de China, Estados Unidos va a "contrarrestar" sus acciones: "Por cada producto que logren monopolizar, nosotros tendremos dos", dijo.

"Una de las políticas que estamos calculando en este momento es un aumento masivo de los aranceles sobre los productos chinos que ingresan a Estados Unidos de América", agregó el mandatario.

Las declaraciones de Trump reflejan el mayor desencuentro con China desde que ambas potencias comenzaron a negociar una reducción de los aranceles, tras la guerra comercial agudizada en abril pasado por el republicano.

Trump y Xi mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

