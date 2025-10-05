Más Información

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Embajador revisa condiciones de mexicanos detenidos en Israel; gestiona medicamentos y alista repatriación

Sheinbaum anuncia laboratorio de IA, drones y programa de satélites

Fallece el empresario Víctor Cruz Russek, esposo de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Los Broncos dominan y le quitan el invito a los Eagles en Filadelfia

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum; "no les voy a fallar", afirma

MADRID.- estaría dispuesta a realizar inversiones en Estados Unidos por valor de un billón de dólares a cambio de concesiones en materia comercial, como la eliminación de las restricciones a la venta de ciertos productos al gigante asiático, como los microchips, que se impusieron aduciendo motivos de seguridad nacional.

Según ha adelantado 'Bloomberg', el equipo negociador de Xi Jinping estaría tratando, igualmente, de reducir los aranceles a los insumos procedentes de su país y que tienen como destino cualquier fábrica china situada en .

Las fuentes conocedoras del asunto han indicado que estas propuestas ya se abordaron el mes pasado, cuando delegaciones de ambas superpotencias se reunieron en Madrid y tejieron el acuerdo marco para la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok a un consorcio de empresas norteamericanas.

Asimismo, Beijing estaría tratando de seducir a Washington con su músculo inversor para modificar, también, la postura de la Casa Blanca respecto de Taiwán. El régimen chino sostiene que la isla autogobernada es parte inalienable de su territorio y no ha renunciado nunca a la 'reunificación' por la fuerza.

La potencial inversión de China de un billón de dólares eclipsaría a los 600 mil millones de euros comprometidos por la Unión Europea o los 550 mil millones de dólares de Japón. Corea del Sur está sopesando inversiones por 350 mil millones de dólares (298.183 millones de euros).

