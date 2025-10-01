El proteccionismo comercial actualmente se encuentra dentro de los temas más relevantes de la agenda internacional, con Estados Unidos como su principal impulsor, y hoy México forma parte de esa tendencia, indicó el el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El IMCO mencionó que en septiembre pasado, el gobierno mexicano envió al Congreso una iniciativa de ley para elevar los aranceles hasta un 50%, con el objetivo de reducir su déficit comercial con China, sustituyendo importaciones en el marco del Plan México.

La implementación de esta medida arancelaria afecta a todos los países con los que México no tiene un tratado comercial, generando presiones inflacionarias en los procesos productivos al encarecer el costo de insumos importados, señaló.

El Instituto asegura que el país debe preservar una política de apertura con un enfoque que combine el desarrollo de infraestructura logística y energética, así como el desarrollo de talento y los incentivos productivos.

Añadió que incrementar el valor agregado debe ser el resultado de la competitividad de México, no las barreras al comercio.

La política industrial tiene que estar enfocada en los principios de la apertura comercial y la expansión de mercados, auxiliada de la extensa red de acuerdos comerciales para diversificar proveedores y consolidar la inserción internacional.

Canciller De la Fuente se reúne con embajador de China ante aranceles a automóviles ligeros. Foto: Especial

Tratados comerciales de México más allá de América del Norte

Recordó que México cuenta con una de las redes comerciales más amplias del mundo: 14 tratados de libre comercio con 52 países y 30 acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones, sumando algunos convenios regionales como el ACE con Mercosur y Argentina.

La relación comercial con Europa y Asia se ha fortalecido en los últimos años. En 2024, la Unión Europea se convirtió en el tercer socio comercial de México, y el segundo destino de sus exportaciones.

Además, el país forma parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el cual agrupa 11 economías de Asia-Pacífico, cuyas importaciones mexicanas sumaron 57 mmdd en 2024.

Medidas para un mejor aprovechamiento de condiciones comerciales

México necesita acelerar la implementación del Plan México con un enfoque integral que combine infraestructura, capital humano e incentivos productivos, para capitalizar sus ventajas, en lugar de restringir el comercio. Así ofrecerá condiciones competitivas y se posicionará como un destino de inversión estratégico.

Para ello, el IMCO propone:

Enfocar la política industrial en la expansión de México como potencia exportadora.

Alinear las disposiciones del Plan México con los capítulos relevantes del T-MEC y del Acuerdo Global con la Unión Europea.

y del con la Unión Europea. Concluir las negociaciones de los tratados y acuerdos internacionales para una mayor expansión comercial.

Actualizar el marco regulatorio en sectores sensibles a controversias internacionales.

