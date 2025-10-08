Más Información

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias de morenista Hilda Brown; diputada es acusada de tener vínculos con “La Mayiza”

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias de morenista Hilda Brown; diputada es acusada de tener vínculos con “La Mayiza”

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Trump asegura que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz; liberarán a 20 rehenes

Trump asegura que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz; liberarán a 20 rehenes

Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; “ni me doblo ni me vendo”

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; “ni me doblo ni me vendo”

Aprueban aumento de 4.5% en salario de trabajadores sindicalizados de Pemex

Aprueban aumento de 4.5% en salario de trabajadores sindicalizados de Pemex

"Priscilla" se degrada a Tormenta Tropical; aún se esperan lluvias fuertes en la zona sur de BCS

"Priscilla" se degrada a Tormenta Tropical; aún se esperan lluvias fuertes en la zona sur de BCS

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

Pekín.- El Ministerio de Comercio de China anunció este jueves la imposición de controles a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, uno de los principales ámbitos de tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos.

Las empresas extranjeras deberán obtener una licencia de exportación de artículos de doble uso (aquellos que pueden destinarse a uso tanto civil como militar) para acceder a este tipo de tecnologías, según un comunicado del departamento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM ¿Cuándo se paga el aguinaldo a adultos mayores ¿De cuánto es el monto Fecha límite del depósito. Foto: Canva / INAPAM

INAPAM: ¿Cuándo se paga el aguinaldo a adultos mayores? ¿De cuánto es el monto? Fecha límite del depósito

Pensión IMSS Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón. Foto: IMSS / Canva

Pensión IMSS: Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón

Visa americana. Foto: iStock

Evita problemas migratorios: ¿Cuánto tiempo es legal permanecer en Estados Unidos?

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Cloud Gate in Chicago, Illinois. Foto: iStock/ Sean Pavone

Nombran a Chicago la “mejor ciudad grande” de Estados Unidos este 2025: ¿Qué hacer y ver?