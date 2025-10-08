Pekín.- El Ministerio de Comercio de China anunció este jueves la imposición de controles a la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, uno de los principales ámbitos de tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos.

Las empresas extranjeras deberán obtener una licencia de exportación de artículos de doble uso (aquellos que pueden destinarse a uso tanto civil como militar) para acceder a este tipo de tecnologías, según un comunicado del departamento.

