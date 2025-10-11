Más Información

Nueva York.- Más de mil empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de recibieron avisos de despido el viernes por la noche, según informan este sábado medios locales.

La nueva ronda de despidos se produjo un mes después de que el y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., solicitara "sangre nueva" en la agencia.

"A la administración (del presidente ) no le gustó que los datos de los CDC no respaldaran su narrativa, así que los despidió. No les gustó que los grupos de políticas de los CDC no aprobaran sus ideas no científicas, así que los despidió”, según declaró a CNN un funcionario de la agencia.

The Washington Post anota hoy que entre quienes recibieron los avisos de despido se encontraban líderes de la respuesta de los CDC al creciente número de casos de sarampión en Estados Unidos y en el extranjero.

Los avisos se enviaron por correo electrónico poco después de las 21 hora local de un fin de semana de tres días, ya que el lunes será festivo en EU.

Los empleados afectados afirmaron a CNN que como la medida se ha anunciado durante el cierre del gobierno de EU, que cumple este sábado ya su onceavo día, dificultó aún más obtener información sobre indemnizaciones, pues muchos empleados federales no están en sus oficinas ni pueden responder correos electrónicos.

nro

