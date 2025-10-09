Más Información

Washington. El Departamento de Estado de despidió a un miembro del Servicio Exterior por ocultar su relación amorosa con una ciudadana china presuntamente vinculada con el .

"Después de la revisión y aprobación presidencial, el Departamento de Estado ha terminado oficialmente el empleo de un funcionario del servicio exterior que admitió haber ocultado una con una ciudadana china con vínculos conocidos con el Partido Comunista Chino", informó el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott.

El mencionado diplomático admitió ante una cámara que había escondido la información y reconoció que ella podría haber sido una espía de Beijing: "Desafié al Gobierno por amor", declaró, según fuentes del .

Los de la mujer con el partido vienen a través de su padre, quien era, según dijo el trabajador, "un comunista declarado".

El Departamento no compartió la identidad del funcionario, pero aparece confesando su relación amorosa en un vídeo publicado en X en agosto por el activista de extrema derecha James O'Keefe en el que relata la información que confirmó el Departamento de Estado.

En el video, que parece una grabación de cámara oculta, el extrabajador explica su testimonio a una periodista "encubierta".

Según explicó el portavoz del Departamento, este cese responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente, , para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.

Este podría ser el primer caso de despido bajo esta orden ejecutiva firmada en febrero pasado.

