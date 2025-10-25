Más Información

Vestidos de blanco, con fotos y pancartas, decenas de personas marchan en Mazatlán por desaparecidos y por la paz

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

Muere Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano, a los 81 años

Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Chalco; “la educación es un derecho, no un privilegio”, dice

INE desmiente supuesto hackeo en su sistema; mantiene revisión preventiva y monitoreo

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Fórmula 1: detenciones por reventa, por apartar espacios y cientos de infracciones, el saldo del primer día del Gran Premio de México

Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Semar refuerza unidad de Fuerzas Especiales; se gradúan 12 elementos entrenados junto a militares de EU

¿Dónde están los módulos de vacunación contra Covid-19, influenza y neumococo en CDMX?; aquí los detalles

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

El presidente estadounidense, , anunció que será testigo de la firma del acuerdo de paz entre inmediatamente después de que llegue el domingo a Malasia.

El primer ministro de Tailandia, quien solicitó que se anticipe la firma del acuerdo debido a la muerte el viernes de la reina madre Sirikit, estará presente "cuando aterricemos", escribió Trump el sábado en su red durante el vuelo en el Air Force One rumbo a Asia.

"Desgraciadamente, la reina madre de Tailandia falleció. Mis condolencias al gran pueblo de Tailandia", agregó Trump, quien participará en la cumbre de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia.

Fotoarte: El Universal/Archivo
"Con el fin de dar cabida a todos en este evento mayor, firmaremos el acuerdo de paz inmediatamete después de nuestra llegada", detalló.

Trump participó de las negociaciones de un alto al fuego entre Tailandia y Camboya después de que en julio estallaran los peores enfrentamientos militares en décadas entre ambos países, con más de 40 muertos y más de 300 personas forzadas a huir de sus hogares.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, retrasó el sábado su partida a la cumbre de líderes de la ASEAN tras la muerte de la reina madre, pero afirmó que aún quería viajar para firmar un acuerdo de paz con Camboya, en presencia del presidente estadounidense.

"He cancelado mi viaje a Malasia hoy. Sin embargo, en lo que respecta al acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya con el primer ministro de Malasia y el presidente de Estados Unidos, les he pedido que lo reprogramen para mañana por la mañana", dijo Anutin a los periodistas en una emisión de la televisión local.

Tailandia y Camboya acordaron un alto el fuego, negociado en parte por Trump, tras cinco días de combates y desde entonces se han intercambiado repetidamente acusaciones de violaciones de la tregua.

La familia real es venerada en , considerada por muchos como figuras semidivinas. Son objeto de una cobertura mediática y de retratos adornados con oro que cuelgan en espacios públicos y hogares de todo el país.

