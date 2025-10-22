Más Información

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

VIDEO: EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha, ahora en las costas de Colombia: hay 2 muertos

VIDEO: EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha, ahora en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias; Bienestar informa día, hora y módulo para recogerlo

Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias; Bienestar informa día, hora y módulo para recogerlo

Sheinbaum se reúne con Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz; hablan del futuro de la IA

Sheinbaum se reúne con Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz; hablan del futuro de la IA

El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo

El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Gutiérrez Luna califica como "evento cultural" baile de la Sonora Santanera en San Lázaro; rechaza críticas por tragedia en Veracruz

Gutiérrez Luna califica como "evento cultural" baile de la Sonora Santanera en San Lázaro; rechaza críticas por tragedia en Veracruz

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

Pemex mantiene "intensas" labores de limpieza, contención y remediación por el derrame de hidrocarburos en Veracruz

Pemex mantiene "intensas" labores de limpieza, contención y remediación por el derrame de hidrocarburos en Veracruz

Washington. El presidente de Estados Unidos, , pidió a los ganaderos estadounidenses que bajen sus precios en medio de la polémica por su propuesta de importar de para reducir el coste de la carne estadounidense, lo que ha provocado rechazo entre los productores.

"Los ganaderos, a quienes quiero mucho, no entienden que la única razón por la que les está yendo tan bien, por primera vez en décadas, es porque impuse que ingresa a Estados Unidos", escribió en su red social Truth Social.

"Estaría bien que entendieran eso, pero también deben bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante en mi manera de pensar", añadió.

Lee también

El mandatario aseguró en otro mensaje que su "salvó" a los ganaderos estadounidenses.

Hace unos días, el republicano sugirió que EU comprará carne de res a para contener la inflación y reducir los altos precios que este producto está alcanzando en el país norteamericano.

Además, reconoció que de esta manera ayudarían al país austral, al que considera un "muy buen aliado" y con el que ha firmado un por valor de 20 mil millones de dólares para ayudar a su economía.

Lee también

Carne de res. Foto: Pixabay
Carne de res. Foto: Pixabay

Ganaderos de EU piden a Trump dejar de "intervenir" en el mercado

Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por los ganaderos del país. La Asociación Nacional de Ganaderos (NCBA, por sus siglas en inglés), rechazó este martes la idea de Trump y le pidió que dejara de "intervenir" en el mercado.

"Hacemos un llamamiento al presidente Trump y a los miembros del Congreso para que dejen que el mercado funcione, en lugar de intervenir de formas que no hacen más que perjudicar a las zonas rurales de ", pidió la NCBA en un comunicado.

El director ejecutivo de la asociación, Colin Woodall, aseguró que el plan "solo crea caos" y que no aporta nada para reducir los precios de la carne de res en EU.

Lee también

Woodall añadió que Argentina tiene una relación comercial "profundamente desequilibrada" con Estados Unidos y destacó las diferencias en las del otro país en cada uno de ellos, así como los "antecedentes de fiebre aftosa".

"Si se introdujera en Estados Unidos, podría devastar nuestra nacional", indicó.

La asociación reconoció que los precios han aumentado, pero defendió que la demanda de los consumidores "sigue siendo fuerte gracias al trabajo realizado por los ganaderos estadounidenses para mejorar la calidad y la seguridad de la carne de res de EU".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses