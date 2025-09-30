La Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) exigió al Gobierno Federal frenar de inmediato la importación de carne procedente de Brasil, al acusar que el ingreso de más de 70 mil toneladas está golpeando al sector en medio de la contingencia sanitaria por el gusano barrenador del ganado (GBG) y el cierre del mercado estadounidense.

El organismo señaló que el país sudamericano está colocando su producto en México bajo condiciones “anticompetitivas” debido a prácticas sanitarias distintas y apoyos gubernamentales que, aseguran, deprimen la producción nacional y presionan los precios internos.

“Esta acción viene a sumarle al detrimento y a la presión del trabajo y el esfuerzo que hacemos los productores de México”, advirtió la UGRCH, al recordar que el cierre de la frontera con Estados Unidos mantiene paralizada la exportación de reses mexicanas de alta calidad.

Lee también Hernán Bermúdez tenía concesión para la explotación de agua

A través de un comunicado, también demandaron que el Gobierno federal priorice la producción nacional para fortalecer el mercado interno, ante la imposibilidad de exportar.

“¿Por qué no poner el interés de los productores de México en primer lugar? Buscar un balance comercial, dado que el día de hoy tenemos el cruce de la frontera norte cerrada al ganado y ante esto necesitamos tener ventaja o nuestro mercado interno robustecido”, cuestionó la agrupación dirigida por Álvaro Bustillos.

Acusaron que la llegada de carne brasileña no solo desplaza al ganado mexicano varado por la contingencia, sino que representa un nuevo riesgo para la ganadería y la soberanía alimentaria del país.

El gremio también pidió detener el paso de ganado proveniente de Centroamérica, al advertir que el ingreso simultáneo de carne extranjera en plena emergencia sanitaria profundiza la vulnerabilidad del sector.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr