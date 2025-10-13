Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a 154 prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt por la explicación del crecimiento económico impulsado por la innovación

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

En septiembre de 2025, el costo de la reportó un incremento anual de 3.6% en el ámbito rural y de 4.7% en las áreas urbanas del país, informó el (Inegi)

Hay que destacar que el costo de la canasta alimentaria en las áreas rural y urbana son los referentes de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), para indicar que porcentaje de la población se encuentra en dicha condición.

Canasta Alimentaria

Los rubros de alimentos y fuera del hogar, así como el de bistec de res (de cualquier parte que se saque), fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria.

Por lo que refiere al rubro de alimentos y bebidas consumidas fuera de casa, el aumento de su costo en el área rural y urbana fue similar, con una de 7.6%.

El rubro de (de cualquier parte que se saque), presentó un aumento de 18.7% también en ambas localidades, pero tuvo mayor en el ámbito rural. En este, la molida de res fue el tercer rubro que más contribuyó al aumento de la canasta alimentaria. En el urbano, fue la leche pasteurizada de vaca

Líneas de Pobreza

Los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), que consideran los valores monetarios de la canasta alimentaria y la no alimentaria, fueron de 3.4% en el ámbito rural y 3.8 % en el urbano. El incremento en el ámbito rural fue menor a la anual (3.8 %) y en el ámbito urbano fue similar.

Los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), que consideran los valores monetarios de la canasta alimentaria y la no alimentaria, fueron de 2.9% en el ámbito rural y 3.4% en el urbano. El incremento en ambos ámbitos fue menor a la general anual de 3.6%.

Las Líneas de Pobreza por Ingresos se conforman de los alimentos (canasta alimentaria) y de (canasta no alimentaria).

Respecto a los productos que más contribuyeron al cambio anual de las LPI fueron los de la canasta alimentaria en los dos ámbitos; esta incidencia fue mayor en el urbano (63.9 %) que en el rural (56.5 %).

Respecto a la canasta no alimentaria, destacaron los rubros de cuidados personales y de educación, cultura y recreación por ser los de mayor incidencia en el ámbito rural. En el urbano, por su parte, destacaron los de educación, cultura y recreación, así como los de .

