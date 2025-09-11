En agosto de 2025, el costo de la canasta alimentaria reportó un incremento anual de 2.8% en el ámbito rural y de 4.1% en las áreas urbanas del país, esta última superó el aumento de 3.6% de la inflación general que se reportó en el séptimo mes del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Hay que destacar que el costo de la canasta alimentaria en las áreas rural y urbana son los referentes de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), para indicar que porcentaje de la población se encuentra en dicha condición.

Los rubros de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como el de bistec de res (de cualquier parte que se saque), fueron los que más contribuyeron al incremento anual del valor monetario de la canasta alimentaria.

Ambos presentaron mayor incidencia en el ámbito rural. En este, la molida de res fue el tercer rubro que más contribuyó al aumento de la canasta alimentaria con un alza anual de 16.3%., mientras que en el urbano, fue la leche pasteurizada de vaca con un aumento de 8.6%.

Por lo que refiere al rubro de de alimentos y bebidas consumidas fuera de casa, el aumento de su costo en el área rural y urbana fue similar con una tasa anual de 7.6%.

Los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), que consideran los valores monetarios de la canasta alimentaria y la no alimentaria, fueron de 2.9% en el ámbito rural y 3.4% en el urbano. El incremento en ambos ámbitos fue menor a la inflación general anual de 3.6 %.

Las Líneas de Pobreza por Ingresos se conforman de los alimentos (canasta alimentaria) y de bienes y servicios (canasta no alimentaria).

Respecto a los productos que más contribuyeron al cambio anual fueron los de la canasta alimentaria en los dos ámbitos; esta incidencia fue mayor en el urbano (62.0 %) que en el rural (51.7 %).

Respecto a la canasta no alimentaria, destacaron los rubros de cuidados personales con un alza anual de 6.0% y de educación, cultura y recreación con un aumento de 5.2% por ser los de mayor incidencia en el ámbito rural. En el urbano, por su parte, destacaron los de educación, cultura y recreación con un incremento de 5.4%, así como los de cuidados personales, con una tasa de 6.3%

