¡Cuidado! Lanzan alerta ante el aumento de llamadas con lada internacional: ¿Cómo detectarlas?

En los últimos días, cientos de personas en México y otros países de Latinoamérica han alertado sobre un incremento preocupante de llamadas y mensajes de texto provenientes de números desconocidos extranjeros en sus teléfonos celulares.

Estas llamadas suelen venir de ladas internacionales, principalmente de regiones de Estados Unidos y Canadá. Los estados de Ohio, Pensilvania, Florida, California, Mississippi, Illinois, Carolina del Norte, Misuri y Quebec, son algunos de los más repetidos.

En redes sociales, algunos internautas aseguran que este fenómeno comenzó luego de la "alerta sísmica" en los teléfonos celulares para el Simulacro Nacional 2025, el pasado 19 de septiembre. No obstante, hasta el momento no se cuenta con información oficial que confirme o niegue esta suposición.

¿En qué consiste la nueva forma de fraude?

Esta nueva modalidad de fraude telefónico busca robar información o sacar provecho económico a través de estas llamadas o mensajes de texto.

Al contestar estas llamadas, los estafadores les proponen a los usuarios ofertas de empleos, luego de decirles que cumplen con los requisitos para obtener un puesto de trabajo en el extranjero. Posteriormente, les dicen que se comuniquen con ellos a través de un mensaje de WhatsApp o por correo electrónico para más detalles. Sin embargo, al momento de devolver el mensaje, los estafadores piden un pago inicial para activar una cuenta de empleo inexistente.

De acuerdo con algunos testimonios en redes sociales, quienes responden a estas llamadas escuchan una grabación de voz que les dice el siguiente mensaje en inglés o en español: "Su curriculum ha sido recibido, por favor guarde este número y envíe un mensaje".

¿Cuáles son las recomendaciones ante llamadas sospechosas?

Ante ello, las autoridades del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México han compartido algunas recomendaciones con la población mexicana para prevenir delitos mayores:

No contestar ni devolver llamadas de números desconocidos.

ni de números desconocidos. No guardar los contactos proporcionados y no compartir información personal.

los contactos proporcionados y no compartir información personal. Bloquear y reportar los números sospechosos.

Además, para reportar estos intentos de fraude por teléfono, el C5 pone a disposición de las personas la "Línea AntiExtorsión" (55-50-36-33-01) o el número de emergencia 911. Por otro lado, para evitar que tu teléfono móvil se vea afectado ante un posible virus, las autoridades recomiendan:

Proteger tus dispositivos electrónicos con antivirus actualizado .

. Utilizar contraseñas y controles de acceso en redes sociales (contraseña de al menos 8 caracteres, con letras y números).

y en redes sociales (contraseña de al menos 8 caracteres, con letras y números). Cambiar de manera constante las contraseñas de todas tus plataformas digitales.

de manera constante las de todas tus plataformas digitales. Verificar la autenticidad del sitio web al que se ingresa.

la autenticidad del sitio web al que se ingresa. No proporcionar datos bancarios o personales a terceras personas.

o personales a terceras personas. No abrir links de correos electrónicos o SMS desconocidos.

de correos electrónicos o SMS desconocidos. Desconfiar de ofertas o promociones atractivas.

