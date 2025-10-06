El procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.60 pesos por litro al 3 de octubre, lo que refleja estabilidad en el mercado energético.

Durante su participación semanal en el informe “Quién es quién en los precios” en la conferencia matutina de este 6 de octubre, el titular de Profeco destacó que varias estaciones Pemex, como la de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, ofrecen el combustible en 23.21 pesos por litro, todas con márgenes de ganancia menores a dos pesos.

En contraste, señaló a una estación Shell en Silao, Guanajuato, con un margen de 3.19 pesos, a la que se le colocó un "tache” por exceder los precios promedio.

En cuanto a la canasta básica, Escalante Ruiz reportó que los precios se mantienen por debajo del límite de 910 pesos en las principales ciudades del país.

El paquete de 24 productos más económico se encontró en Precio Jardines, en Tijuana, Baja California, con 773 pesos, mientras que el más alto fue en Chedraui Andonegui, Tampico, con 935.10 pesos.

El procurador subrayó que cadenas como Soriana, Chedraui y Walmart están cumpliendo con precios justos, destacando que en Álvaro Obregón, Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y Mérida, todos los establecimientos monitoreados se mantuvieron por debajo del límite establecido.

Sobre las remesas, señaló que Finabien sigue siendo la mejor opción para el envío de dinero desde Estados Unidos en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, ofreciendo 7 mil 754.39 pesos por un envío simulado de 400 dólares, con una diferencia de hasta 410 pesos frente a la empresa que menos otorga, Sendvalu.

Finalmente, Escalante presentó la nueva Revista del Consumidor de octubre, que incluye un estudio sobre detergentes en polvo, y recordó a los consumidores consultar las herramientas de Profeco para comparar precios y elegir las mejores opciones.

