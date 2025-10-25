Más Información

Ernesto Zedillo afirma que Morena ha copiado lo peor del PRI; "la corrupción guía su funcionamiento", asegura a medio español

Médicas de Hospital del IMSS de Irapuato graban video burlándose de paciente que se queja de dolor; Instituto inicia investigación interna

Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Chalco; “la educación es un derecho, no un privilegio”, dice

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

INE desmiente supuesto hackeo en su sistema; mantiene revisión preventiva y monitoreo

Día de Muertos en CDMX: Policías participan en la Primera Carrera de Botargas del Terror; este fue el personaje ganador

Vestidos de blanco, con fotos y pancartas, decenas de personas marchan en Mazatlán por desaparecidos y por la paz

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Fórmula 1: detenciones por reventa, por apartar espacios y cientos de infracciones, el saldo del primer día del Gran Premio de México

Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Semar refuerza unidad de Fuerzas Especiales; se gradúan 12 elementos entrenados junto a militares de EU

El presidente estadounidense llegó a , iniciando la primera de tres paradas de su primer viaje a Asia de su segundo mandato. Luego de casi 24 horas de viaje con dos paradas para reabastecerse de combustible, el Air Force One aterrizó en Kuala Lumpur poco antes de las 10 a. m., hora local, del domingo.

Dentro de unos momentos, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dará la bienvenida a Trump con una ceremonia de llegada formal.

Malasia acoge la Cumbre de la ASEAN, una reunión de líderes del sur de Asia. Trump anunció su visita a Kuala Lumpur para agradecer a Anwar la participación de su país en la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya.

“Malasia nos ayudó. Una de las razones por las que voy a Malasia es que estuvieron muy, muy involucrados en todo el asunto, incluyendo Tailandia”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Agregó: “Le dije al líder de Malasia, que es un hombre muy bueno, 'creo que le debo un viaje', y es por eso que vamos a parar en Malasia”.

Se espera que Trump se una a los líderes de Malasia, Camboya y Tailandia para firmar el acuerdo de paz.

