El presidente estadounidense Donald Trump llegó a Malasia, iniciando la primera de tres paradas de su primer viaje a Asia de su segundo mandato. Luego de casi 24 horas de viaje con dos paradas para reabastecerse de combustible, el Air Force One aterrizó en Kuala Lumpur poco antes de las 10 a. m., hora local, del domingo.

Dentro de unos momentos, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dará la bienvenida a Trump con una ceremonia de llegada formal.

Malasia acoge la Cumbre de la ASEAN, una reunión de líderes del sur de Asia. Trump anunció su visita a Kuala Lumpur para agradecer a Anwar la participación de su país en la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya.

Lee también Trump se reúne con el emir y el primer ministro de Qatar en escala en vuelo a Asia

.@POTUS is welcomed to Kuala Lumpur by Malaysian Prime Minister Dato’ Seri Anwar Ibrahim 🇺🇸🇲🇾 pic.twitter.com/SF5oRkXuO3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 26, 2025

“Malasia nos ayudó. Una de las razones por las que voy a Malasia es que estuvieron muy, muy involucrados en todo el asunto, incluyendo Tailandia”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Agregó: “Le dije al líder de Malasia, que es un hombre muy bueno, 'creo que le debo un viaje', y es por eso que vamos a parar en Malasia”.

Se espera que Trump se una a los líderes de Malasia, Camboya y Tailandia para firmar el acuerdo de paz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc