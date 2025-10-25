La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó que tuvo una conversación "buena y franca" con Donald Trump, y que considera de "alta prioridad" estrechar relaciones, cuando el presidente estadounidense inicia el domingo una gira por Asia.

"Con él estoy determinada a elevar la alianza entre Japón y Estados Unidos a niveles aun más altos", escribió en un mensaje por X.

La llamada se produce días antes de que Trump llegue a Tokio, y es la primera entre los dos dirigentes desde el nombramiento de Takaichi a comienzos de esta semana, indicaron los medios.

Lee también EU felicita a Sanae Takaichi, nueva primera ministra japonesa, con quien espera colaborar para reforzar alianza con Tokio

"Acordamos que trabajaremos para elevar la alianza Japón-EU a nuevos niveles", indicó a la prensa.

"Le dije que estrechar la alianza Japón-EU es la más alta prioridad de mi administración en los frentes diplomático y de seguridad".

Takaichi declaró que el presidente Trump "es una encantadora y divertida persona".

Trump visitará Japón

Trump visitará Japón a partir del lunes, de camino a las cruciales negociaciones comerciales con el presidente de China, Xi Jinping en Corea del Sur.

Lee también Trump anuncia acuerdo arancelario con Japón; medida comercial será de 15%

El presidente estadounidense quiere que Tokio y otros aliados aumenten su gasto militar.

Takaichi anunció el viernes, en su primer discurso de política general, que Japón aumentará a 2% del Producto Interno Bruto (PIB) su presupuesto de defensa en el próximo año fiscal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc