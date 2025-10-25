Más Información

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Pemex propone extraer hidrocarburo a través de fracking; ahí tenemos 70 mil millones de barriles: Rodríguez Padilla

Pemex propone extraer hidrocarburo a través de fracking; ahí tenemos 70 mil millones de barriles: Rodríguez Padilla

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

¿Cómo es el superportaviones Gerald R. Ford que Trump envió al Caribe?

¿Cómo es el superportaviones Gerald R. Ford que Trump envió al Caribe?

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

MC propone la creación de una policía migratoria

MC propone la creación de una policía migratoria

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Pemex estima reducir a 85,000 mdd la deuda financiera al cierre de 2025; Víctor Rodríguez destaca combate al huachicol

Pemex estima reducir a 85,000 mdd la deuda financiera al cierre de 2025; Víctor Rodríguez destaca combate al huachicol

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Ofrenda de hasta mil pesos para los muertos

Ofrenda de hasta mil pesos para los muertos

Limpieza en zona urbana de Veracruz avanza, pero no en la rural

Limpieza en zona urbana de Veracruz avanza, pero no en la rural

El Ejército de Estados Unidos envió un portaaviones al área de responsabilidad del Comando Sur, que incluye , anunció el Pentágono el viernes, en la más reciente escalada de poder militar en una región donde la administración Trump ha desatado ataques más rápidos en los últimos días contra que acusa de transportar drogas.

El Grupo de Ataque de Portaviones Gerald R. Ford y el ala aérea embarcada se están trasladando al área de responsabilidad del Comando Sur de EU, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X.

Parnell dijo que la mayor presencia militar “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”.

El Pentágono anunció este viernes el despliegue del portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en el mar Caribe, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas. Foto: EFE
El Pentágono anunció este viernes el despliegue del portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en el mar Caribe, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas. Foto: EFE

El Gerald R. Ford es el portaviones más grande de la Armada de Estados Unidos y actualmente se encuentra estacionado en el Mediterráneo con tres destructores, según dos funcionarios estadounidenses.

El Grupo de Ataque del Portaaviones Ford incorporará entre 4 mil 500 y 5 mil infantes de marina a la misión.

Una isla flotante

En la cubierta puede alojar hasta 90 aviones. Por el momento cuenta con cuatro escuadrones de F/A-18 Super Hornets, cazas de combate avanzados; un escuadrón de una variante de los Super Hornet; dos escuadrones de helicópteros de ataque, con capacidad incluso para torpedear submarinos; naves de vigilancia E-2 Hawkeye y aviones de transporte.

EU desplegó su más grane portaaviones, el Gerald Ford, en el mar Caribe, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas. Foto: AFP
EU desplegó su más grane portaaviones, el Gerald Ford, en el mar Caribe, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas. Foto: AFP

La nave es una isla flotante, con una longitud equivalente a tres campos de futbol y que desplaza un peso de 100 mil toneladas; lo mueven dos reactores nucleares, que ponen al portaaviones en una velocidad de 30 nudos -55 kilómetros por hora- con facilidad. Puede cubrir 200 kilómetros en un día de navegación.

Además, está al frente de un escuadrón de ataque que incluye cinco buques destructores, con misiles variados, incluyendo los Tomahawks y tiene otros buques para apoyar.

Funcionarios de EU dijeron a NBC News que este despliegue también busca enviar a los cárteles el mensaje de que el ejército estadounidense puede desplegar rápidamente una gran presencia en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Visa americana de turista B1/B2: 10 consejos que podrían “asegurarte” la aprobación

Trabajar a Canadá. Foto: iStock

¡Hay trabajo para mexicanos en Canadá! Solicitan encargado de sanitización por $20,800

Tutorial Infonavit cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Tutorial Infonavit: cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos

Pensión IMSS e ISSSTE: Confirman pago de noviembre adelantado para estos pensionados. FECHA exacta. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE: Confirman pago de noviembre adelantado para estos pensionados. FECHA exacta

El misterioso 3IATLAS Experto de Harvard revela 8 señales que apuntan a un origen extraterrestre. Foto: Canva

El misterioso 3I/ATLAS: Experto de Harvard revela 8 señales que apuntan a un origen extraterrestre