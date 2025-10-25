¿Cómo es el superportaviones Gerald R. Ford que Trump envió al Caribe?

Más Información
Pemex propone extraer hidrocarburo a través de fracking; ahí tenemos 70 mil millones de barriles: Rodríguez Padilla
VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas
Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional
Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex
Pemex estima reducir a 85,000 mdd la deuda financiera al cierre de 2025; Víctor Rodríguez destaca combate al huachicol
Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto
El Ejército de Estados Unidos envió un portaaviones al área de responsabilidad del Comando Sur, que incluye el Caribe y Sudamérica, anunció el Pentágono el viernes, en la más reciente escalada de poder militar en una región donde la administración Trump ha desatado ataques más rápidos en los últimos días contra embarcaciones que acusa de transportar drogas.
El Grupo de Ataque de Portaviones Gerald R. Ford y el ala aérea embarcada se están trasladando al área de responsabilidad del Comando Sur de EU, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X.
Parnell dijo que la mayor presencia militar “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”.
El Gerald R. Ford es el portaviones más grande de la Armada de Estados Unidos y actualmente se encuentra estacionado en el Mediterráneo con tres destructores, según dos funcionarios estadounidenses.
El Grupo de Ataque del Portaaviones Ford incorporará entre 4 mil 500 y 5 mil infantes de marina a la misión.
Una isla flotante
En la cubierta puede alojar hasta 90 aviones. Por el momento cuenta con cuatro escuadrones de F/A-18 Super Hornets, cazas de combate avanzados; un escuadrón de una variante de los Super Hornet; dos escuadrones de helicópteros de ataque, con capacidad incluso para torpedear submarinos; naves de vigilancia E-2 Hawkeye y aviones de transporte.
La nave es una isla flotante, con una longitud equivalente a tres campos de futbol y que desplaza un peso de 100 mil toneladas; lo mueven dos reactores nucleares, que ponen al portaaviones en una velocidad de 30 nudos -55 kilómetros por hora- con facilidad. Puede cubrir 200 kilómetros en un día de navegación.
Además, está al frente de un escuadrón de ataque que incluye cinco buques destructores, con misiles variados, incluyendo los Tomahawks y tiene otros buques para apoyar.
Funcionarios de EU dijeron a NBC News que este despliegue también busca enviar a los cárteles el mensaje de que el ejército estadounidense puede desplegar rápidamente una gran presencia en la zona.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]