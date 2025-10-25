Más Información

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el sábado con el emir y el primer ministro de Qatar -un aliado clave para preservar el frágil acuerdo de paz de Gaza- durante una escala para reabastecerse de combustible camino a Asia, informaron autoridades.

Los líderes qataríes abordaron el Air Force One cuando aterrizó en la base aérea de Al Udeid, el cuartel general de las fuerzas militares estadounidenses en la región, que alberga miles de tropas.

Trump afirmó que ambos dirigentes habían desempeñado un papel crucial en el proceso de paz de Medio Oriente y añadió que primer ministro, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, había sido su "amigo ante el mundo".

Los líderes no aceptaron preguntas de la prensa y continuaron a puerta cerrada el encuentro.

llegó este sábado a en una breve parada técnica de camino a Malasia.

El aterrizó en la base aérea Al Udeid de Catar, a las 20:04 hora local ( 17:04 GMT), en un vuelo de unas seis horas procedente de la base alemana de Ramstein, donde también se detuvo para repostar combustible.

En el encuentro de Trump con el emir, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro qatarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, se esperaba que participara el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se unirá a la comitiva presidencial rumbo a Kuala Lumpur, informó la Casa Blanca.

Trump partió este viernes desde Washington rumbo a Malasia. Foto: AFP
Trump partió este viernes desde Washington rumbo a Malasia. Foto: AFP

Lee también

Rubio acompañará al mandatario estadounidense en su viaje oficial a Asia tras pasar dos días en Israel para impulsar el plan de paz propuesto por Trump en Gaza y seguir la implementación del alto el fuego entre Israel y Hamas en la Franja, en el que Qatar medió junto a Egipto y EU.

Trump partió este viernes desde Washington rumbo a Malasia, su primera parada en una gira asiática, que lo llevará también a Japón y Corea del Sur, donde está previsto que el 30 de octubre se reúna con su homólogo de China, Xi Jinping.

En Kuala Lumpur, el presidente estadounidense participará el domingo en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

