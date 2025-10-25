Más Información
En los últimos días, el festival Diwali en India, ha ganado popularidad en redes sociales, a causa del peculiar ritual conocido como Gorehabba, la guerra de popó de vaca, un animal considerado sagrado en el hinduismo.
En un video que circula en X se puede observar a varios ciudadanos de la región Karnataka, en medio de un festejo lanzándose unos a otros el excremento vacuno.
De acuerdo con la creencia local, esos deshechos tienen propiedades curativas ya que provienen de un animal sagrado y purificador, además que se cree el dios Beereshwara Swamy nació del estiércol.
Los devotos recolectan el excremento días antes para luego llevarlo a los templos y una vez que es bendecido se coloca en el suelo para luego caminar en él y arrojárselos entre ellos. El ritual marca el fin del Diwali.
¿Qué es el Diwali en la India?
Diwali, también conocido como el Festival de las Luces, es una de celebración de cinco días ligada al culto del ganado, así como a la victoria de la luz sobre la oscuridad.
Lee también Luisito Comunica rompe en llanto tras rechazo de visa para ingresar a la India
El objetivo de los rituales del evento es simbolizar la limpieza espiritual, la fertilidad y la hermandad.
El festival hindú llena las regiones del país con luces que reflejan las leyendas sobre el regreso del príncipe Rama a su reino ante la derrota del rey demonio Ravana.
Varios influencers y youtubers del mundo asistieron a este festival para documentar toda la experiencia que se vive durante la celebración, algunos incluso participando en las actividades con los locales.
