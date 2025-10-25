Más Información

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Pemex propone extraer hidrocarburo a través de fracking; ahí tenemos 70 mil millones de barriles: Rodríguez Padilla

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

¿Cómo es el superportaviones Gerald R. Ford que Trump envió al Caribe?

Vuelven a clases presenciales 182 mil 610 alumnos de escuelas afectadas por lluvias; más de 26 mil siguen en línea

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

MC propone la creación de una policía migratoria

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Organizaciones vendían agua a sobre precio y sin potabilizarla en el Edomex: FGJEM

Ofrenda de hasta mil pesos para los muertos

En los últimos días, el festival Diwali en , ha ganado popularidad en redes sociales, a causa del peculiar ritual conocido como Gorehabba, la guerra de popó de vaca, un animal considerado sagrado en el hinduismo.

En un video que circula en X se puede observar a varios ciudadanos de la , en medio de un festejo lanzándose unos a otros el excremento vacuno.

De acuerdo con la creencia local, esos deshechos tienen propiedades curativas ya que provienen de un animal sagrado y purificador, además que se cree el dios Beereshwara Swamy nació del estiércol.

Los devotos recolectan el excremento días antes para luego llevarlo a los templos y una vez que es bendecido se coloca en el suelo para luego caminar en él y arrojárselos entre ellos. El ritual marca el fin del Diwali.

¿Qué es el Diwali en la India?

Diwali, también conocido como el Festival de las Luces, es una de celebración de cinco días ligada al culto del ganado, así como a la victoria de la luz sobre la oscuridad.

El objetivo de los rituales del evento es simbolizar la limpieza espiritual, la fertilidad y la hermandad.

El festival hindú llena las regiones del país con luces que reflejan las leyendas sobre el regreso del príncipe Rama a su reino ante la derrota del rey demonio Ravana.

Varios influencers y youtubers del mundo asistieron a este festival para documentar toda la experiencia que se vive durante la celebración, algunos incluso participando en las actividades con los locales.

