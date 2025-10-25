Más Información

Después del sorprendente de la corona en el , el fotógrafo de The Associated Press, Thibault Camus, radicado en París, captó en su imagen a un joven elegantemente vestido caminando junto a agentes de policía franceses uniformados, cuyo coche bloqueaba una de las puertas del recinto.

Instintivamente, disparó. No era una foto particularmente buena, con el hombro de alguien ocultando parte del primer plano, se dijo Camus.

Pero cumplió su función: mostró a la policía francesa cerrando el museo más visitado del mundo después del descarado robo a plena luz del día del domingo pasado.

Le también

Agentes de la policía francesa frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025. Foto: AFP
Además, pensó Camus, el tipo que pasaba junto a los oficiales estaba inusualmente bien vestido, con abrigo, chaqueta, corbata y un sombrero fedora, lo que agregaba un toque de alta costura parisina a la escena.

Y así fue como la foto fue enviada a la audiencia mundial de AP.

A partir de allí, la imaginación fértil cobró impulso y desató un gran revuelo en internet.

Lee también

¿Un detective francés?

Las publicaciones en las redes sociales declararon que el hombre bien vestido era un detective francés (por así decirlo, una versión más elegante del famoso Inspector Clouseau de las películas de “La Pantera Rosa”), aunque el pie de foto de AP no lo había identificado.

Podría ser también Sherlock o el inspector Gadget.

El pie de foto simplemente decía: “Agentes de policía bloquean un acceso al museo del Louvre después de un robo el domingo 19 de octubre de 2025 en París”.

Oficiales de policía bloquean un acceso al museo del Louvre después de un robo, el domingo 19 de octubre de 2025, en París. Foto: AP
Lee también

Revuelo en redes por misterioso personaje tras robo en el Louvre

Una publicación en X que ya tiene 5.6 millones de visitas dice: “Imagen real (¡no IA!) de un detective francés trabajando en el caso de las joyas de la Corona francesa que fueron robadas del Louvre”.

Otro, con 12 millones de seguidores, afirmó que el hombre "que parece salido de una película negra de detectives de los años 40 es un auténtico detective de la policía francesa que está investigando el robo".

Camus dice que nada de lo que vio lo llevó a esa conclusión: el hombre era simplemente alguien que se alejó del Louvre mientras las autoridades evacuaban el área, dice Camus.

“Apareció frente a mí, lo vi y le tomé la foto”, dice Camus. “Pasó y se fue”.

Lee también

Si el hombre no identificado es realmente uno de los más de 100 investigadores que buscan a los ladrones de joyas, las autoridades lo mantienen en absoluto secreto.

“Preferimos mantener vivo el misterio ;)”, dijo con un guiño la fiscalía de París en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de AP.

mcc

