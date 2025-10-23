Más Información
El Museo del Louvre reabrió sus puertas el miércoles en París con largas filas bajo su emblemática pirámide de vidrio, días después de uno de los robos en museos más notorios del siglo, que sorprendió por su audacia y magnitud.
Visitantes hacen fila frente a la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, durante la reapertura del Museo del Louvre (al fondo), en París, Francia, el 22 de octubre de 2025. Foto: AFP
Imagen panorámica de las largas filas para entrar al Museo de Louvre tres días después del audaz robo de joyas de la corona francesa, que los expertos han catalogado como de un valor incalculable, en París, Francia, el 22 de octubre de 2025. Foto: AP
Personal de seguridad patrulla en las afueras del Museo del Louvre, el 22 de octubre de 2025. Foto: Xinhua
Una pareja de novios se abraza frente a la pirámide del Museo del Louvre, el 22 de octubre de 2025. Foto: AP
Imagen exterior de la ventana rota, un día después, por donde entraron y salieron los ladrones del robo de las joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre en París, Francia, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE
