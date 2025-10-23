Más Información

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

Sheinbaum alista alerta por fenómenos meteorológicos pese a “retos”; puede estar a finales de año

Ceci Flores invita a Noroña a unirse a búsqueda en Sinaloa; "no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar"

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

Avionetas, yates y tarjetas de futbol… Indep alista subasta

Detienen a segundo implicado en feminicidio de mujer quemada dentro de su casa en Gustavo A Madero

Personajes como Jaguar, Zorro y Polixiote, estás son las botargas que participarán en la carrera del Centro Histórico

El reabrió sus puertas el miércoles en con largas filas bajo su emblemática pirámide de vidrio, días después de uno de los robos en museos más notorios del siglo, que sorprendió por su audacia y magnitud.

Visitantes hacen fila frente a la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, durante la reapertura del Museo del Louvre (al fondo), en París, Francia, el 22 de octubre de 2025. Foto: AFP
Visitantes hacen fila frente a la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, durante la reapertura del Museo del Louvre (al fondo), en París, Francia, el 22 de octubre de 2025. Foto: AFP

Imagen panorámica de las largas filas para entrar al Museo de Louvre tres días después del audaz robo de joyas de la corona francesa, que los expertos han catalogado como de un valor incalculable, en París, Francia, el 22 de octubre de 2025. Foto: AP
Imagen panorámica de las largas filas para entrar al Museo de Louvre tres días después del audaz robo de joyas de la corona francesa, que los expertos han catalogado como de un valor incalculable, en París, Francia, el 22 de octubre de 2025. Foto: AP

Personal de seguridad patrulla en las afueras del Museo del Louvre, el 22 de octubre de 2025. Foto: Xinhua
Personal de seguridad patrulla en las afueras del Museo del Louvre, el 22 de octubre de 2025. Foto: Xinhua

Una pareja de novios se abraza frente a la pirámide del Museo del Louvre, el 22 de octubre de 2025. Foto: AP
Una pareja de novios se abraza frente a la pirámide del Museo del Louvre, el 22 de octubre de 2025. Foto: AP

Imagen exterior de la ventana rota, un día después, por donde entraron y salieron los ladrones del robo de las joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre en París, Francia, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE
Imagen exterior de la ventana rota, un día después, por donde entraron y salieron los ladrones del robo de las joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre en París, Francia, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE

