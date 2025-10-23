Días después del sorprendente robo en el Museo del Louvre en París, crece la especulación sobre dónde podrían terminar las lujosas joyas robadas que una vez adornaron a la realeza de Francia.

Un grupo de expertos advierte que los artefactos valorados en más de 100 millones de dólares (88 millones de euros) podrían pronto ser fundidos o descompuestos en partes. Si se hace con éxito, algunos dicen que esas piezas más pequeñas podrían luego ponerse a la venta como parte de un nuevo collar, pendientes u otras joyas, sin llamar demasiado la atención.

"Ni siquiera tienes que ponerlas en el mercado negro, solo las pones en una joyería", declaró Erin Thompson, profesora de delitos artísticos en el John Jay College of Criminal Justice en Nueva York. "Podrían venderse a la vuelta de la esquina del Louvre".

Thompson y otros dicen que esto se ha vuelto cada vez más común con joyas y bienes metálicos robados, señalando que es una forma en que los ladrones pueden intentar cubrir sus huellas y ganar dinero. No es como si alguien pudiera usar públicamente una de las Joyas de la Corona de Francia robadas el domingo, y encontrar un mercado para vender los artefactos completos sería increíblemente difícil después de que "todos y su hermana" hayan visto fotos de ellas la semana pasada, indicó Christopher Marinello, abogado y fundador de Art Recovery International.

Joyas robadas del Louvre pueden ser difíciles de monetizar

"Al descomponerlas, ocultarán su robo", señaló Marinello, agregando que estos artículos podrían volverse aún más "imposibles de rastrear" si se sacan de Francia y pasan por cortadores y cadenas de suministro robustas en otros países.

Aun así, tales piezas a menudo se venden por una fracción del valor de lo que fue robado, debido a su tamaño más pequeño, pero también porque fundir o descomponer artículos de alto perfil elimina su valor histórico. No es un proceso simple.

"El verdadero arte en un robo de arte no es el robo, es la venta", sostuvo Robert Wittman, exinvestigador principal del equipo de delitos artísticos del FBI.

Wittman, quien desde entonces ha formado su propia práctica privada, dijo que las personas detrás de tales robos son típicamente "mejores criminales o ladrones que hombres de negocios".

A diferencia de otros, Wittman duda que los ladrones lograrán monetizar con éxito los artefactos que robaron del Louvre, que incluyen un collar y pendientes de esmeraldas, dos coronas, dos broches, un collar de zafiros y un solo pendiente usado por la realeza del siglo XIX. Señala que las gemas aún pueden ser identificables por su claridad, por ejemplo, y el oro que fue refinado cuando las piezas se hicieron hace cientos de años no es tan puro como lo que típicamente se demanda hoy.

"Debido a lo que son, realmente no tiene sentido destruirlas", aseguró Wittman, mientras señalaba los riesgos de vender bienes robados de tan alto perfil.

Scott Guginsky, vicepresidente ejecutivo de la Alianza de Seguridad de Joyeros, una asociación comercial sin fines de lucro centrada en prevenir los robos de joyas, también señala la antigüedad y calidad de los diamantes de los artefactos. Sospecha que probablemente no están clasificados.

"No es algo que puedas mover en el mercado abierto. No es algo que pueda pasar por una casa de subastas", aseveró Guginsky, quien solía dirigir el escuadrón contra robos organizados del Departamento de Policía de Nueva York.

Dada la cantidad de preparación que los ladrones probablemente pusieron en esto, Guginsky cree que tienen un plan para vender las joyas, incluso si primero podrían decidir "esperar" con las joyas y aguardar a que pase la sospecha.

"No me imagino que hayan robado las joyas sin tener una idea de lo que iban a hacer", apuntó. "Siempre hay una persona dispuesta a comprar joyas robadas. No importa lo que sea, alguien lo comprará".

Sara Yood, directora ejecutiva y asesora general del Comité de Vigilancia de Joyeros, señala que la mayoría de las empresas de joyería implementan programas contra el lavado de dinero y están atentas a señales de alerta como pedidos inusuales, compras repetidas y solicitudes de secreto.

Aun así, ella y otros dicen que la antigüedad de algunas joyas —si se descomponen eficazmente— podría en realidad hacer que sea más difícil rastrearlas. Las gemas más nuevas, por ejemplo, a veces llevan una inscripción láser en su interior que puede ser evaluada en un laboratorio. Pero "debido a que estas son piezas históricas, es bastante improbable que tengan esas características identificativas", afirmó Yood.

Expertos como Thompson dicen que las gemas más grandes pueden ser recortadas hasta el punto de ser irreconocibles. Un desafío es encontrar personas que tengan la habilidad para hacer eso y no hagan demasiadas preguntas, pero es posible, dijo.

Si las personas detrás del robo del domingo tienen esos contactos o ciertos compradores alineados es desconocido. Pero también es importante señalar que "los tipos que realmente entran en los museos suelen ser todos manos contratadas, y casi siempre son atrapados en estos casos", agregó Thompson.

Escasas posibilidades de recuperar joyas robadas del Louvre

Ella y otros dicen que los museos han enfrentado una serie de robos similares en los últimos años. Thompson señala que robar de un almacén puede pasar desapercibido por más tiempo: el Museo Británico en Londres, que ha acusado a un ex curador de robar artefactos y venderlos en línea, y todavía está tratando de recuperar algunos de los 2.000 artículos robados.

Algunos ladrones del pasado han hecho demandas de rescate por obras de arte robadas en general, o esperan una posible recompensa "sin preguntas" de una compañía de seguros, que puede ascender a alrededor de un 10% para algunas piezas aseguradas en Europa, dice Thompson. Sin embargo, las joyas robadas del Louvre el domingo, según se informa, no estaban aseguradas de forma privada.

A veces, las ofertas gubernamentales de una recompensa por información sobre un robo de alto perfil también pueden acelerar la investigación, aunque el gobierno francés aún no ha hecho público tal pedido. Si eso cambia, o se descubren pistas prometedoras a partir de las pruebas dejadas en el Louvre, expertos como Wittman señalan que podría aumentar las posibilidades de recuperar los artefactos.

Aun así, a medida que pasa más tiempo, otros sienten que la posibilidad de encontrar las joyas históricas parece escasa.

"Creo que van a atrapar a los criminales", manifestó Marinello. "Pero no creo que los encuentren con las joyas intactas".

