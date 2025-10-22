París (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este miércoles que se acelere la implantación de medidas de seguridad en el Museo del Louvre, tres días después del robo de ocho joyas de la corona de Francia por un comando de cuatro ladrones.

En la reunión de hoy del Consejo de Ministros, presidida por Macron, el jefe del Estado francés indicó que "se estaban implementando medidas de seguridad en el Louvre y solicitó una aceleración de estas medidas", según informó la portavoz del gobierno, Maude Bregeon, en rueda de prensa.

El presidente de la República es consciente de la emoción, la incomprensión e indignación que (el robo) ha podido generar en una parte de los franceses y los retos que conlleva, y ha pedido que presentemos medidas para acelerar su despliegue, señaló Bregeon.

La portavoz gubernamental recordó, no obstante, que "el riesgo cero no existe" y que las autoridades son conscientes de que "ese despliegue de medidas de seguridad necesita tiempo".

Rueda de prensa de la presidenta del Louvre

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, que ha guardado silencio en estos días frenéticos para el Louvre, comparecerá esta tarde ante una comisión del Senado para ser interrogada sobre el desarrollo de los hechos, sobre las medidas de seguridad y sobre qué se plantea la institución para que no se repita una situación como la del domingo.

