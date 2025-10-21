El director del equipamiento museístico mexicano, Antonio Saborit, se expresó así en una rueda de prensa en la ciudad española de Oviedo (norte), donde el próximo viernes recogerá de manos de la princesa Leonor el galardón, concedido por la labor de preservación que la institución ha hecho de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad.

Saborit aseguró que el robo de un conjunto de joyas en el Museo del Louvre el domingo es un "acto que se debe condenar" y deseó que el episodio vivido por sus colegas franceses se resuelva de la mejor manera.

El Museo Nacional de Antropología de México sufrió el 24 de diciembre de 1985, el año del devastador terremoto en la capital mexicana, el robo de más de cien piezas de su colección, que posteriormente pudieron ser recuperadas, lo que obligó a cambiar las medidas de seguridad.

En 2018 se estrenó 'Museo', una película dirigida por Alonso Ruizpalacios y protagonizada por Gael García Bernal, tomando como inspiración aquel robo, una cinta que obtuvo el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale.

"La vida del museo desde ese día cambió radicalmente. Destrozó la vida de muchos colegas que trabajaban en el museo", declaró Saborit, quien relató la "sensación de pérdida" que supone un hecho de estas características.

En este sentido, afirmó que si algo enseña la experiencia vivida en 1985 es que no se debería tratar este hecho "como una metáfora de algo más", sino como "lo que es, un acto delincuencial".

El director del museo mexicano lamentó que este tipo de episodios hayan sucedido en "todos y cada uno de los grandes" equipamientos, si bien consideró que el patrimonio artístico está "bien protegido".

Robo de joyas en el Louvre: estiman en 102 millones de dólares el valor del botín robado en el museo de Francia

Las joyas robadas del museo del Louvre el domingo tienen un valor estimado de 88 millones de euros, equivalente a unos 102 millones de dólares, anunció la procuradora Laure Beccuau.

"El conservador del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros", una suma "extremadamente espectacular", pero que "no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos", añadió la fiscal en la cadena de radio RTL.

