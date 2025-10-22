Más Información
El fabricante del montacargas utilizado para el robo del museo del Louvre aprovechó la conmoción causada para promover su aparato en las redes sociales, abogando por "un poco de humor" respecto a un acto "condenable".
Con sede en Werne (noroeste de Alemania), cerca de Dortmund, la empresa alemana Böcker publicó en Instagram, Facebook y LinkedIn una foto de su montacargas -tomada por AFP el día del robo- desplegado hasta el primer piso del museo, por donde entraron los ladrones.
"Böcker Agilo puede transportar hasta 400 kilos de tesoros, a una velocidad de 42 metros por minuto, gracias a un motor tan silencioso como un murmullo", dice la propaganda.
Lee también Macron pide que se aceleren las medidas de seguridad en el Museo del Louvre
En una entrevista telefónica el miércoles con AFP, el jefe de esta empresa, Alexander Böcker, indicó que "vendió ese montacargas hace unos años a un cliente francés que alquila ese tipo de aparatos en París y su región".
Ladrones robaron montacargas para atraco de joyas en el Louvre
A ese cliente, que desea estar anónimo, dijo Böcker, los ladrones del Louvre le robaron el aparato la semana pasada.
"Retiraron el logo del cliente y cambiaron la placa de matrícula", agregó.
Tras conocer el robo a través de los medios el domingo, Alexander Böcker, de 42 años, y su mujer se dieron cuenta rápidamente que era su montacargas.
"Cuando vimos que nadie resultó herido durante el atraco, tomamos eso con un poco de humor" y comenzaron "a reflexionar como podían utilizar" el hecho, agregó.
Lee también Ministra de Cultura de Francia asegura que la seguridad del Louvre funcionó durante el robo de joyas históricas
VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa
Ella tuvo la idea del slogan: "cuando hay que hacerlo rápido".
"Por supuesto que este acto es absolutamente condenable", dijo el patrón de la empresa, nieto del fundador.
Reconoce que quiso "beneficiarse de la fama del museo más conocido y visitado del mundo para llamar la atención sobre nuestra empresa".
El robo de nueve joyas históricas en pleno centro de París causó una fuerte conmoción en Francia y el en extranjero.
Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población de Gaza: Corte Internacional de Justicia
