Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

VIDEO: EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha, ahora en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias; Bienestar informa día, hora y módulo para recogerlo

Sheinbaum se reúne con Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz; hablan del futuro de la IA

El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Gutiérrez Luna califica como "evento cultural" baile de la Sonora Santanera en San Lázaro; rechaza críticas por tragedia en Veracruz

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

Pemex mantiene "intensas" labores de limpieza, contención y remediación por el derrame de hidrocarburos en Veracruz

El fabricante del montacargas utilizado para el robo del aprovechó la conmoción causada para promover su aparato en las , abogando por "un poco de humor" respecto a un acto "condenable".

Con sede en Werne (noroeste de Alemania), cerca de Dortmund, la publicó en Instagram, Facebook y LinkedIn una foto de su montacargas -tomada por AFP el día del robo- desplegado hasta el primer piso del museo, por donde entraron los ladrones.

"Böcker Agilo puede transportar hasta 400 kilos de tesoros, a una velocidad de 42 metros por minuto, gracias a un motor tan silencioso como un murmullo", dice la propaganda.

En una entrevista telefónica el miércoles con AFP, el jefe de esta empresa, Alexander Böcker, indicó que "vendió ese montacargas hace unos años a un cliente francés que alquila ese tipo de aparatos en París y su región".

La policía parisina custodia el Louvre luego del asalto. (21/10/25) Foto: AFP
Ladrones robaron montacargas para atraco de joyas en el Louvre

A ese cliente, que desea estar anónimo, dijo Böcker, los ladrones del Louvre le robaron el aparato la semana pasada.

"Retiraron el logo del cliente y cambiaron la placa de matrícula", agregó.

Tras conocer el robo a través de los medios el domingo, Alexander Böcker, de 42 años, y su mujer se dieron cuenta rápidamente que era su montacargas.

"Cuando vimos que nadie resultó herido durante el atraco, tomamos eso con un poco de humor" y comenzaron "a reflexionar como podían utilizar" el hecho, agregó.

Ella tuvo la idea del slogan: "cuando hay que hacerlo rápido".

"Por supuesto que este acto es absolutamente condenable", dijo el patrón de la empresa, nieto del fundador.

Reconoce que quiso "beneficiarse de la fama del museo más conocido y visitado del mundo para llamar la atención sobre nuestra empresa".

El robo de nueve joyas históricas en pleno centro de París causó una fuerte conmoción en Francia y el en extranjero.

