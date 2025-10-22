Más Información

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral

Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Tres criminales dieron la orden de ejecutar a limonero

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Más de 500 gaseras clandestinas operan en Edomex, alertan

Más de 500 gaseras clandestinas operan en Edomex, alertan

Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

Muere la víctima 32 por la explosión de la pipa en Iztapalapa; se trata de Tiffany Cano de 17 años

La Haya. La (CIJ) afirmó este miércoles que Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población de y no debe utilizar el hambre como un "método de guerra".

La solicitó al tribunal con sede en La Haya que aclarara las obligaciones de Israel, como potencia ocupante, ante la organización y otros organismos.

Esta opinión emitida por el tribunal no es jurídicamente vinculante, pero la corte considera que tiene "gran peso jurídico y autoridad moral".

Lee también

"Como potencia ocupante, está obligado a garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia", declaró el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa.

El magistrado de la CIJ también afirmó que Israel "no ha fundamentado sus acusaciones de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA son miembros de Hamás (...) o de otras facciones terroristas".

Israel prohibió a la operar en territorio israelí tras acusar a algunos de sus empleados de haber participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la.

Lee también

"La Corte considera que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda proporcionados por las y sus entidades, incluida la UNRWA", afirmó Iwasawa.

En ese sentido, el tribunal recordó que Israel además tiene la obligación de "no utilizar el hambre de la población civil como ".

Israel no participó en las audiencias. Su ministro de Relaciones Exteriores, , las había calificado como "parte de una persecución sistemática y deslegitimación de Israel".

Lee también

El portavoz de la cancillería israelí, Oren Marmorstein, rechazó este miércoles categóricamente la opinión de la corte.

El vocero indicó en X que la opinión consultiva era "totalmente previsible desde el principio en lo que respecta a la UNRWA" y afirmó que se trata de otro intento más de "imponer medidas políticas contra Israel usando el pretexto del ''".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡ALERTA SAT! Aguinaldo 2025 ¿Cuánto te quitarán de impuestos y el truco legal para que pagues CERO. Foto: Canva / SAT

¡ALERTA SAT! Aguinaldo 2025: ¿Cuánto te quitarán de impuestos y el truco legal para que pagues CERO?

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA. Foto: Adobe / IMSS / ISSSTE

Aguinaldo IMSS e ISSSTE 2025: esta es la cantidad exacta que recibirán los pensionados. FECHA

AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos 2025: Nuevas preguntas, dificultad y qué cambió

Canadá. iStock/ Julia Dorian

¿Esperarías hasta 50 años? Requisitos para obtener la residencia permanente de Canadá por vía humanitaria

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS. Foto iStock / siete solar

“Tómense vacaciones antes del 29 de octubre”: la inquietante advertencia del científico de Harvard sobre el cometa 3I/ATLAS