¿Qué se celebra este 20 de octubre? Conoce las efemérides y eventos más importantes

Este 20 de octubre se conmemoran cuatro fechas importantes, cada una con el propósito de concientizar a la sociedad sobre problemáticas actuales y reconocer causas relevantes a nivel mundial.

Conocer qué se celebra en esta fecha permite difundir información valiosa y contribuir a que más personas se sumen a los objetivos de cada una de estas causas.

Prevención de la osteoporosis. Fuente: Pixabay

Lee también ¿Dónde y a qué hora podrá observarse el Cometa Lemmon sin telescopio?

¿Qué se celebra este 20 de octubre?

Día Mundial de la Estadística

Naciones Unidas menciona que el propósito de este día es reconocer el papel crucial que desempeñan los datos en el proceso mundial.

Las estadísticas también han sido importantes para las operaciones de las Naciones Unidas, el cambio climático y la salud pública.

Las estadísticas confiables permiten a políticos, empresas y ciudadanos navegar por la complejidad de los datos para tomar decisiones que signifiquen cambios para la sociedad.

Foto: ONU

Día Mundial de la Osteoporosis

El Gobierno de México menciona que esta fecha tiene el objetivo de concientizar a la población sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas que puedan enfrentar esta enfermedad.

La osteoporosis es un “hueso poroso”, que hace que los huesos se vuelvan más quebradizos. Los síntomas que pueden presentar las personas con esta enfermedad son: dolor de espalda, pérdida de altura, postura encorvada.

Las personas más susceptibles a esta enfermedad son las mujeres, después de los 50 años después de la menopausia, ya que el nivel de estrógeno baja, por lo que la mujer pierde la capacidad de generar masa ósea.

Día Internacional del Chef

De acuerdo con el sitio web Nestlé Professional, menciona que este día fue establecido por el fallecido chef Dr. Bill Gallagher en 2004, quien en ese momento era presidente de WorldChefs, la Asociación Mundial de Sociedades de Chefs.

Su objetivo era dedicar una jornada específica a celebrar la profesión gastronómica y recordar el papel fundamental de los chefs, a la hora de transmitir sus conocimientos y habilidades culinarias, pero también el crecimiento de la industria.

Día Internacional del Chef. Foto: Cortesía.

Lee también SOPART 2025: usuarios tunden a Maruchan por elegir finalistas con IA en sus diseños

Día Internacional del Controlador de Tránsito Aéreo

De acuerdo con el sitio web “diainternacionalde”, menciona que este día surgió como la fecha aniversaria de la creación de la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo (IFATCA), la cual fue establecida el 20 de octubre de 1961.

Esta jornada busca valorar y reducir la sobrecarga de trabajo por falta de personal que enfrentan los controles de tránsito aéreo, brindándoles mayor seguridad y regulación.

Controlador de Tránsito Aéreo. Foto: archivo/EL UNIVERSAL

También te interesará:

¿Buscas un pan dulce más ligero? Conoce el mexicano con menos calorías

¿Cómo limpiar y darle brillo a tus muebles de madera? Sigue estos pasos

Salinas Pliego deja abierta una posible candidatura presidencial al estilo de Milei; "¿por qué no? Sacar a los zurdos de mier..."

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aov