El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo

Canciller De la Fuente alista reunión interparlamentaria México-Unión Europea; se reúne con diputados y senadores

Sheinbaum se reúne con Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz; hablan del futuro de la IA

Inicia entrega de primer apoyo a damnificados por lluvias; Bienestar informa día, hora y módulo para recogerlo

Gutiérrez Luna califica como "evento cultural" baile de la Sonora Santanera en San Lázaro; rechaza críticas por tragedia en Veracruz

Desplegarán un operativo especial de seguridad en la Línea 9 del Metro durante el evento de Fórmula 1

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

Pemex mantiene "intensas" labores de limpieza, contención y remediación por el derrame de hidrocarburos en Veracruz

La declaró el miércoles que la , caída al suelo mientras los ladrones huían con joyas imperiales el fin de semana, podría ser .

La corona, del siglo XIX y perteneciente a la emperatriz Eugenia -esposa de - está adornada con mil 354 diamantes y 56 esmeraldas, según el sitio internet del museo.

"Las evaluaciones iniciales sugieren que una delicada restauración es posible", afirmó Laurence des Cars, directora del Louvre.

Des Cars explicó que la pieza probablemente no se dañó por la caída, sino cuando los ladrones intentaron sacarla a la fuerza por una abertura demasiado estrecha de su vitrina. "Fue aplastada al ser extraída de la vitrina", detalló.

Tras un estudio realizado en 2014, el museo encargó nuevas vitrinas de "alta joyería ultrarresistentes" para albergar las joyas de la corona en la Galería Apolo, recordó des Cars.

"El vidrio no se rompió; se agrietó, y los ladrones lograron pasar las manos, pero el vidrio resistió", explicó.

Los ladrones escaparon con otras ocho piezas, entre ellas un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón I regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa.

