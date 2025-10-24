Más Información

Aseguran más de 160 sitios durante operativo contra huachicol de agua en Edomex

Aseguran más de 160 sitios durante operativo contra huachicol de agua en Edomex

Canciller De la Fuente reitera que ONU necesita una reforma urgente; Palestina merece ser reconocido, sostiene

Canciller De la Fuente reitera que ONU necesita una reforma urgente; Palestina merece ser reconocido, sostiene

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Sheinbaum presenta su libro “Diario de una Transición Histórica”; es un reconocimiento a AMLO

Sheinbaum presenta su libro “Diario de una Transición Histórica”; es un reconocimiento a AMLO

Sube a 80 el número de personas fallecidas por lluvias e inundaciones en 5 estados; hay 18 personas no localizadas

Sube a 80 el número de personas fallecidas por lluvias e inundaciones en 5 estados; hay 18 personas no localizadas

Detienen a exalcalde de Singuilucan vinculado con la “Estafa Siniestra”; es acusado de desviar 126 mdp

Detienen a exalcalde de Singuilucan vinculado con la “Estafa Siniestra”; es acusado de desviar 126 mdp

Policía capitalina vigilará el Gran Premio de México; participarán 3 mil 900 elementos

Policía capitalina vigilará el Gran Premio de México; participarán 3 mil 900 elementos

Más "de 150 muestras de trazas de ADN, papilares y otras fueron realizadas" en los lugares del rocambolesco , afirmó la procuradora de París, Laure Beccuau, quien se mostró "optimista".

Los análisis "imponen plazos, aunque son prioritarios para los laboratorios", dijo Beccuau en el diario francés Ouest-France. Los resultados "en los próximos días abrirán tal vez "pistas, especialmente si los autores están fichados", agregó.

La procuradora explica que la videovigilancia "facilitó seguir" el recorrido de los maleantes "en París y en departamentos limítrofes".

Lee también:

Mencionó también "imágenes disponibles gracias a las cámaras públicas o privadas (carreteras, bancos, empresas...)" que serán estudiadas.

Destacó la voluntad de "detener lo más pronto posible a los autores para encontrar las joyas antes de que les saquen las piedras y los metales sean fundidos".

"La resonancia mediática" de "este robo en banda organizada" da "una pequeña esperanza de que los autores no osarán moverse mucho con las joyas", estimadas en 88 millones da euros. "Quiero ser optimista", concluyó la procuradora de París.

Lee también:

Reportajes dan la vuelta al mundo desde el domingo y el robo del Louvre, en el centro de la capital francesa. Las autoridades están en busca de los cuatro maleantes que robaron ocho joyas de la corona de Francia, tras un robo espectacular que cuestiona la seguridad del más famoso museo del mundo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]