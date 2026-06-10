Si te ha pasado que continuamente te marcan números desconocidos a tu celular y sospechas que se puede tratar de una estafa, ¡extrema precauciones!

No puedes dejar pasar por alto esa advertencia, pues incluso este tipo de llamadas ponen en riesgo tu información personal. Y la primer acción para protegerte es consultar el portal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Hoy en Techbit te enseñamos a utilizarlo.

¿Qué es la Condusef?

La Condusef es un organismo público de México que protege a los ciudadanos de cargos no reconocidos en bancos, fraudes, errores en las Afores o problemas con el cobro de seguros.

Sobre les estafas telefónicas, los delincuentes suelen hacerse pasar por instituciones bancarias, empresas de mensajería o dependencias gubernamentales para los obtener datos personales de los usuarios.

Y una vez que lo logran, los utilizan para otros fines ilícitos. De acuerdo con datos de la Condusef, durante los últimos meses los fraudes telefónicos han crecido en un 20%.

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Ante ese panorama que vuelve venerable a todos, este organismo ha habilitado el Portal de Fraudes Financieros, cuya función es reportar prácticas relacionadas con delitos digitales vía telefónica.

Dicho sitio sirve para detectar si un número es sospechoso por acumular reportes de estafas. Y aquí mismo, los usuarios pueden levantar su reporte para advertir a más personas.

Los números telefónicos que consideres sospechosos, repórtalos en el portal de la Condusef. Foto: Unsplash

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¿Cómo prevenir estafas telefónicas con ayuda de Condusef?

Si quieres saber si un número que te marca es sospechoso o tiene reportes de estafas, los pasos que debes realizar son los siguientes:

Ingresa al sitio https://www.condusef.gob.mx/ y localiza la sección "Consulta".

Escribe el número que te llamó para saber si ha sido reportado previamente por otros usuarios.

Si el número ya se reportó, el portal te mostrará la cantidad de quejas que acumula. De esta manera, evitarás caer en posibles engaños.

Este sitio de Condusef también te permite revisar direcciones de Internet, correos electrónicos y perfiles que podrían estar relacionados con fraudes.

Tips extra para evitar estafas

La Condusef le recuerda a los usuarios que ningún banco solicita contraseñas, NIP, tokens o códigos de seguridad por teléfono. Y mucho menos te exigen transferencias o depósitos con instrucciones telefónicas.

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Así que protege tus datos y ante dudas:

Comunícate con tu banco inmediatamente. Consulta en el Portal de Fraudes Financieros de la Condusef la identidad de las personas que te llaman. Si caíste en un fraude o estafa, levanta tu denuncia ante la Policía Cibernética. Acércate a la Condusef para pedir orientación.

No proporciones ningún dato bancario por llamada telefónica. Ningún banco pide esa información . Foto: Unsplash

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