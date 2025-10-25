Más Información

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Vinculan a proceso a “El Niño Sicario” en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

"Melissa" ya es huracán y se prevén lluvias torrenciales en el Caribe

"Melissa" ya es huracán y se prevén lluvias torrenciales en el Caribe

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

¿Dónde están los módulos de vacunación contra Covid-19, influenza y neumococo en CDMX?; aquí los detalles

¿Dónde están los módulos de vacunación contra Covid-19, influenza y neumococo en CDMX?; aquí los detalles

Mujeres alistan "mitin poético" por dichos de Paco Ignacio Taibo II; se reunirán en sede del FCE en CDMX

Mujeres alistan "mitin poético" por dichos de Paco Ignacio Taibo II; se reunirán en sede del FCE en CDMX

Vuelven a clases presenciales 182 mil 610 alumnos de escuelas afectadas por lluvias; más de 26 mil siguen en línea

Vuelven a clases presenciales 182 mil 610 alumnos de escuelas afectadas por lluvias; más de 26 mil siguen en línea

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Organizaciones vendían agua a sobre precio y sin potabilizarla en el Edomex: FGJEM

Organizaciones vendían agua a sobre precio y sin potabilizarla en el Edomex: FGJEM

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

El presidente de Estados Unidos, , se mostró optimista de alcanzar un "acuerdo completo" con su homólogo de China, , para poner fin a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

"Creo que tenemos buenas posibilidades de alcanzar realmente un acuerdo completo", dijo Trump a bordo del , donde periodistas le preguntaron sobre sus expectativas de las conversaciones con Xi en Corea del Sur.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

3l/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena. Foto iStock / siete solar

3I/ATLAS desconcierta tras realizar una extraña maniobra: Científico de Harvard informa que podría estar bajo control alienígena

Programas del Bienestar Noviembre 2025 descubre qué apoyo económico te toca según tu edad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programas del Bienestar Noviembre 2025: descubre qué apoyo económico te toca según tu edad

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Visa americana de turista B1/B2: 10 consejos que podrían “asegurarte” la aprobación

Tutorial Infonavit cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Tutorial Infonavit: cómo recibir 160 mil pesos para mejorar tu casa paso a paso y requisitos

Trabajar a Canadá. Foto: iStock

¡Hay trabajo para mexicanos en Canadá! Solicitan encargado de sanitización por $20,800