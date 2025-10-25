Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista de alcanzar un "acuerdo completo" con su homólogo de China, Xi Jinping, para poner fin a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.
"Creo que tenemos buenas posibilidades de alcanzar realmente un acuerdo completo", dijo Trump a bordo del Air Force One, donde periodistas le preguntaron sobre sus expectativas de las conversaciones con Xi en Corea del Sur.
sg/mcc
