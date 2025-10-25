La candidata independiente de izquierda Catherine Connolly fue declarada ganadora de las elecciones presidenciales en Irlanda, superando a su oponente centrista por un amplio margen en una contienda marcada por una gran cantidad de votos nulos.

Connolly, de 68 años, abogada, diputada y crítica abierta tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, obtuvo más del 63 % de los votos, muy por delante de la candidata centrista Heather Humphreys, que consiguió el 29.5%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc