La candidata independiente de izquierda Catherine Connolly fue declarada ganadora de las elecciones presidenciales en Irlanda, superando a su oponente centrista por un amplio margen en una contienda marcada por una gran cantidad de votos nulos.
Connolly, de 68 años, abogada, diputada y crítica abierta tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, obtuvo más del 63 % de los votos, muy por delante de la candidata centrista Heather Humphreys, que consiguió el 29.5%.
