Ejército y Guardia Nacional detuvieron en Sonora al conductor de un tractocamión que transportaba más de una tonelada de metanfetamina, así como fentanilo y goma de opio, que tenían como destino Mexicali, Baja California.

Al realizar una revisión al vehículo en el Puesto Militar de San Luis Río Colorado, el personal militar localizó en su interior paquetes de droga entre cajas de chile, por lo que procedió a la detención del conductor y al aseguramiento de mil 177 kilogramos de metanfetamina, 4 kilogramos de fentanilo y 5 kilogramos de goma opio.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el tractocamión procedía de la comunidad del Espinal, Sinaloa, con destino a la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes, informó la Defensa.

Aseguró que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sonorense.

“De esta manera, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal por inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrenda su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población mexicana”, destacó.

