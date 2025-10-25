Más Información

Ejército y Guardia Nacional detuvieron en al conductor de un tractocamión que transportaba más de una tonelada de metanfetamina, así como y goma de opio, que tenían como destino Mexicali, Baja California.

Al realizar una revisión al vehículo en el Puesto Militar de , el personal militar localizó en su interior paquetes de droga entre cajas de chile, por lo que procedió a la detención del conductor y al aseguramiento de mil 177 kilogramos de metanfetamina, 4 kilogramos de fentanilo y 5 kilogramos de goma opio.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el tractocamión procedía de la comunidad del Espinal, Sinaloa, con destino a la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes, informó la Defensa.

Aseguró que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sonorense.

“De esta manera, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal por inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrenda su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población mexicana”, destacó.

