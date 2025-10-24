En una parte de su libro "Diario de una Transición Histórica" que se acaba de publicar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, admitió que en el proceso para elegir al candidato presidencial de la autollamada Cuarta Transformación (4T) hubo "tensiones".

También comparte la Mandataria federal que decidió habitar Palacio Nacional, tras ser aconsejada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Refiere que ante las reglas impuestas, tuvo que renunciar a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: "Fueron días intensos, de discusiones y dificultades".

"El presidente AMLO no daba crédito de lo que Alfonso (Durazo) y yo le compartíamos; no estaba enterado de todos los detalles ni las tensiones naturales que implicó el proceso", cuenta al destacar que después hubo unidad que llevaron al triunfo presidencial en 2024.

Lee también Sheinbaum presenta su libro “Diario de una Transición Histórica”; es un reconocimiento a AMLO

La Mandataria federal también cuenta que de regreso de un viaje de Tlaxcala, el expresidente López Obrador la aconsejó de vivir en Palacio Nacional como él lo hizo durante su sexenio.

"Acompañé al presidente hasta Palacio Nacional. Le expresé que no estaba segura de vivir en ese lugar. Me dijo que era un símbolo para el pueblo de México. 'Piénsalo', me dijo. Palacio Nacional no es solo una residencia; es una responsabilidad que se honra desde el pueblo y para el pueblo", escribe.

Sheinbaum revela que no apoyo a Harfuch ni a Brugada para la Jefatura de la CDMX

Sobre las candidaturas para la Ciudad de México, la titular del Ejecutivo federal dice que no apoyó ni a Omar García Harfuch ni a Clara Brugada.

"Clara compitió para la Jefatura de Gobierno y resultó ser la mujer aspirante mejor posicionada de todo el país. Durante la consulta, se dijo mucho que yo había apoyado a Omar García Harfuch; nunca apoyé personalmente a uno y a otro. Omar se desempeñó como un excelente secretario de Seguridad Pública", cuenta al recordar el atentado que sufrió.

Lee también Sheinbaum revela en su libro que AMLO confió en ella para disminuir la inseguridad: "vas a poder", le dijo

Califica a su Secretario de Seguridad como un hombre "inteligente, valiente y con un profundo sentido de la responsabilidad y amor por su patria", aunque no viene de la lucha del movimiento de transformación.

Recuerda que le dijo al expresidente: "Usted es un genio político, espero poder tener el cariño del pueblo y la habilidad para enfrentar las adversidades".

"Él respondió con serenidad: 'Vas a ser muy querida, confía en el pueblo, no te alejes de él, y cuando tengas dudas, aplica siempre los principios'".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/bmc