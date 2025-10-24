Sheinbaum revela en su libro que AMLO confió en ella para disminuir la inseguridad: "vas a poder", le dijo

Este viernes salió a la venta el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo "Diario de una Transición Histórica", en el que cuenta momentos juntos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum Pardo cuenta que en un viaje rumbo a Nuevo Laredo junto a López Obrador, hablaron de la seguridad y de "la irresponsabilidad con la que se enfrentó el problema durante el sexenio de Calderón, de la corrupción en el de Peña y sobre la importancia de atender a las y los jóvenes".

"Me expresó su convicción de que yo sabría atender con responsabilidad los retos en materia de seguridad pública", cuenta.

Asegura que le recordó que como jefa de Gobierno de la Ciudad de México logró disminuir en un 60% los delitos de alto impacto.

"'Confío- expresó - en que, con honestidad, sin permitir la colusión con el crimen y fortaleciendo las labores de Intel, vas a poder; la violencia es un flagelo que ha dañado mucho al país'. Me recomendó también, conociendo mi cercanía con los problemas y mi manera de involucrarme, que mantuviera la entereza y supiera encarar con responsabilidad las adversidades", escribe.

Recuerda que López Obrador le externó: "'Tienes temple; sé fuerte, no olvides que estar bien con uno mismo es indispensable para la titánica tarea que vas a emprender'".

Refiere la mandataria federal que también conversaron de la participación del Ejército y las tareas de la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública.

Cuenta que en sus reuniones con el expresidente, tras haber ganado la Presidencia en 2024 hubo un tema central: La reforma al Poder Judicial. Incluso, dice, ella propuso organizar foros para recoger propuestas.

En otra parte de su libro, señala que López Obrador la propuso para ser secretaria de Gobernación en caso de ganar la Presidencia, pero tenía otro propósito: "Competir por la Ciudad".

