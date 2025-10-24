La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hay "mucha hipocresía" por parte de la oposición, pues mientras critican la Pensión de Bienestar para Adultos Mayores van y se forman para también recibir este apoyo económico.

Esto tras la difusión en redes sociales de una supuesta fotografía del exsenador del PAN, Gustavo Madero, recibiendo la tarjeta de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que los opositores califican como "una bola de flojos" quienes reciben este apoyo creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hace poco se viralizó una fotografía del exsenador panista Gustavo Madero recibiendo la Pensión Bienestar, cuando ese partido han criticado el programa, ¿qué opinión tiene al respecto?", se le preguntó.

"No vi la fotografía, pero sí hay mucha hipocresía de los adversarios del conservadurismo. Critican la pensión, dicen que son una bola de flojos quienes la reciben y luego van y se forman para recibirla, y pues sí hay mucha contradicción", respondió.

