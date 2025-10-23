La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó este jueves 23 de octubre a La Ceiba, Puebla, donde supervisó la ayuda para las personas damnificadas por lluvias e inundaciones y, junto al gobernador Alejandro Armenta, encabezó la entrega del primer apoyo económico de 20 mil pesos.

Durante su visita, la titular del Ejecutivo federal supervisó los avances en la reconstrucción de la zona. "No están solos, el Gobierno de México y el Gobierno de Puebla están con ustedes", enfatizó la Presidenta.

Destacó su reconocimiento al trabajo de los elementos de las Fuerzas Armadas y del mandatario estatal, Alejandro Armenta, quienes se mantienen pendientes de atender la contingencia. "Gracias al gobernador que ha estado al 100, la verdad", expresó.

Sheinbaum Pardo detalló que posterior al primer apoyo, se realizará el de enseres y finalmente, de acuerdo con el daño en la vivienda, se brindará otro recurso para rehabilitar las casas, que va de 25 a 75 mil pesos.

Previamente, la Mandataria federal supervisó los apoyos en los municipios Poza Rica y Álamo, de Veracruz.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que este jueves visitaría Veracruz y Puebla para supervisar los trabajos de limpieza y de entrega de apoyos directos a la población, como parte de las acciones que realiza el Gobierno de México tras las lluvias extraordinarias que se registraron el 9 y 10 de octubre.

Recordó que ayer comenzó la entrega de los primeros apoyos directos de 20 mil pesos, así como vales de despensa y enseres a la población afectada en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que el 25 de octubre iniciará en Hidalgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum regresó este jueves 23 de octubre a La Ceiba, Puebla, donde supervisó la ayuda para las personas damnificadas. Foto: Especial

