Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

En medio de la emergencia por lluvias en 5 estados de México, en la que suman 79 muertos, causó indignación el bailongo al son de la Sonora Santanera celebrado en la Cámara de Diputados, por lo que Sergio Mayer justificó que dicho evento estaba programado desde hace dos meses.

El periodista Joaquín López-Dóriga le pidió su postura al diputado federal por Morena, en su programa en vivo para Radio Fórmula, sin embargo, la conversación se tornó incomoda al grado en el que el comunicador le dijo al legislador que "no estaba en la casa de la risa" y le colgó.

"La Cámara de Diputados es un espacio plural incluyente, donde caben todas las expresiones sociales y eso enriquece el trabajo legislativo, no sólo aprobamos leyes, aprobamos el presupuesto, tenemos distintas expresiones culturales, expos, artesanos, presentaciones de libros, manifestaciones sociales y conciertos", mencionó.

Lee también Sheinbaum regresa a Veracruz a supervisar apoyos a damnificados; continúa la ayuda y atención, dice

Además, Mayer aclaró que el evento no era exclusivo de Morena. Fue aprobado por la Jucopo, que incluye a todos los grupos parlamentarios y estaba dentro de la orden del día.

El diputado de Morena aseguró que no hubo algún pago hacia la Sonora Santanera por el concierto de "25 o 30 minutos" que dieron San Lázaro, y que tampoco los legisladores abandonaron el pleno. "La mayoría eran trabajadores del recinto legislativo, unos cuantos diputados", dijo.

Luego, López-Dóriga cuestionó a Mayer que en medio de una tragedia el vicepresidente de la Cámara de Diputados haya bailado en San Lázaro, "¿tú crees que es correcto?", preguntó.

Mayer respondió: "incorrecto no es, no es incorrecto", reiteró.

Lee también Proponen castigar a legisladores que se duerman o realicen otras actividades en sesión; no se puede permitir la flojera o el desdén: priista

Diputados bailan al son de la Sonora Santanera

Fue el pasado martes, 21 de octubre, que la Cámara de Diputados otorgó un reconocimiento a la La Única e Internacional Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria.

Tras lo cual, la agrupación se presentó en el auditorio "Aurora Jiménez" de San Lázaro, en donde se captó que varios legisladores abandonaron el pleno y fueron a bailar.

🔥🎙️ “No estás en la casa de la risa”, así cerró el tenso debate entre Joaquín López-Dóriga y el diputado de Morena Sergio Mayer por el polémico “bailongo” en San Lázaro. Mientras el periodista preguntaba si era correcto festejar “en medio de la tragedia”, Mayer insistió: “No es… pic.twitter.com/Lbf2kh8bbj — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 23, 2025

Lee también Que San Lázaro “ponga sus reglas”, insiste Sheinbaum; habla del caso de Cuauhtémoc y bailongo con la Sonora Santanera

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc