Anabel Ávalos Zempoaltecatl, senadora del PRI, propuso castigar a quienes se duerman o no presten atención en su labor legislativa, esto luego que legisladores oficialistas, como Adán Augusto López y Cuauhtémoc Blanco, fueron evidenciados viendo un partido de futbol o jugando pádel en plena sesión.

El proyecto se trata de adicionar un segundo párrafo al artículo 64 de la Constitución para descontar la dieta a los legisladores que realicen actividades ajenas a su labor legislativa durante su estancia en el Congreso.

“Representar al Pueblo es un gran honor y una gran responsabilidad, quien no la cumpla ni tenga el interés o sus intereses sean distintos es mejor que no estén aquí [...] hay que dignificar la labor legislativa, México lo merece”, señaló la priista.

El objetivo de acuerdo con la senadora no es “es una exageración o un absurdo” en el que no se permita un rato de distracción, sino de respetar el recinto legislativo y ser “un verdadero representante popular”, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados.

“En un congreso no se debe permitir que la flojera, el desdén y el fraude a la labor legislativa”, dijo y recordó que Cuauhtémoc Blanco, pese a estar en un juego de pádel y no en su curul, pidió que se le pasara asistencia.

Anabel Ávalos Zempoaltecatl puso como ejemplo que a los trabajadores en México, fábrica, industria, si alguien es sorprendido dormido o haciendo otras actividades es despedido, por lo que cuestionó “¿por qué debería ser distinto en el Congreso?”.

Senadora del PRI, Anabell Avalos Zempoalteca, propone descuentos a legisladores que se duerman en sesión.

