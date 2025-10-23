Más Información

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

La mañanera de Sheinbaum, 23 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 23 de octubre, minuto a minuto

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Desacelera inflación anual a 3.63% en la primera mitad de octubre, luego de hilar cuatro quincenas al alza

Desacelera inflación anual a 3.63% en la primera mitad de octubre, luego de hilar cuatro quincenas al alza

La presidenta insistió en que en la “pongan sus reglas”, después de que el diputado , de Morena, causó indignación por votar mientras jugaba padel.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de octubre en , Sheinbaum Pardo fue cuestionada por el bailongo que se armó en San Lázaro con la Sonora Santanera, en la que se vio al diputado, también de Morena, en medio de la emergencias tras las lluvias e inundaciones en varios estados que ha dejado 79 personas fallecidas y 19 no localizadas.

“Usted ha hablado en otras ocasiones, en cuanto a la oposición, pues que hay que tener sensibilidad. ¿Lo mismo haría en este caso para la Cámara de Diputados? En este momento de la emergencia, y que estamos viendo que en el Congreso, por ejemplo hay diputados que están jugando, como el diputado Cuauhtémoc Blanco que se fue a jugar pádel y también en la Cámara de Diputados que están haciendo baile”, se le comentó a la Presidenta.

Lee también

Mientras sus paisanos sufren por la pérdida de familiares y bienes, Sergio Gutiérrez exhibe sus mejores pasos al ritmo de la Sonora Santanera. Foto Especial
Mientras sus paisanos sufren por la pérdida de familiares y bienes, Sergio Gutiérrez exhibe sus mejores pasos al ritmo de la Sonora Santanera. Foto Especial

“Ya que lo definan los diputados. Lo dije el otro día, que los diputados pongan sus reglas”, contestó.

“El otro día me preguntaron si estaba de acuerdo con que si estaba de acuerdo con que siguieran reuniéndose a distancia, pues que lo defina la Cámara de Diputados, cuál es su manera de trabajar”, añadió Sheinbaum.

El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna rechazó las críticas hacia su persona por haber participado en el homenaje a la Sonora Santanera.

Luego de los señalamientos en redes de estar bailando mientras que en su entidad hay personas damnificadas, el legislador aclaró que el evento de este lunes fue un acto cultural, y aprovechó para puntualizar que se está atendiendo a las personas afectadas por las inundaciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]