La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que en la Cámara de Diputados “pongan sus reglas”, después de que el diputado Cuauhtémoc Blanco, de Morena, causó indignación por votar mientras jugaba padel.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada por el bailongo que se armó en San Lázaro con la Sonora Santanera, en la que se vio al diputado Sergio Gutiérrez Luna, también de Morena, en medio de la emergencias tras las lluvias e inundaciones en varios estados que ha dejado 79 personas fallecidas y 19 no localizadas.

“Usted ha hablado en otras ocasiones, en cuanto a la oposición, pues que hay que tener sensibilidad. ¿Lo mismo haría en este caso para la Cámara de Diputados? En este momento de la emergencia, y que estamos viendo que en el Congreso, por ejemplo hay diputados que están jugando, como el diputado Cuauhtémoc Blanco que se fue a jugar pádel y también en la Cámara de Diputados que están haciendo baile”, se le comentó a la Presidenta.

Mientras sus paisanos sufren por la pérdida de familiares y bienes, Sergio Gutiérrez exhibe sus mejores pasos al ritmo de la Sonora Santanera. Foto Especial

“Ya que lo definan los diputados. Lo dije el otro día, que los diputados pongan sus reglas”, contestó.

“El otro día me preguntaron si estaba de acuerdo con que si estaba de acuerdo con que siguieran reuniéndose a distancia, pues que lo defina la Cámara de Diputados, cuál es su manera de trabajar”, añadió Sheinbaum.

El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna rechazó las críticas hacia su persona por haber participado en el homenaje a la Sonora Santanera.

Luego de los señalamientos en redes de estar bailando mientras que en su entidad hay personas damnificadas, el legislador aclaró que el evento de este lunes fue un acto cultural, y aprovechó para puntualizar que se está atendiendo a las personas afectadas por las inundaciones.

