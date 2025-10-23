La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, informó que el tiktoker mexicano Carlitos Ricardo Parias resultó herido el pasado martes 21 de octubre durante un operativo federal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en California, Estados Unidos.

El hombre, detalló, sufrió una herida de bala en el brazo, mientras que un agente resultó lesionado por un rebote de proyectil. “El connacional se encuentra hospitalizado y estable”, explicó la Cancillería en un comunicado.

Tras la agresión, el Consulado General de México en Los Ángeles se puso en contacto con representación legal a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

La SRE, a la vez, transmitió por canales diplomáticos su consternación ante el uso de la fuerza, solicitando una investigación exhaustiva sobre los hechos.

Carlitos Ricardo Parias reporta redadas migrantes

Parias es un hombre de 44 años, reconocido en TikTok por sus videoreportes diarios de los sucesos en la comunidad del sur y centro de Los Ángeles.

Es inmigrante y tras la agresión en su contra, permanece hospitalizado y bajo custodia federal tras ser acusado de varios cargos, según confirmó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la agencia EFE.

En redes sociales, se dedica a informar la actividad migratoria y los incidentes de seguridad y problemas de la comunidad en su área con gente latina.

En su canal de YouTube, Richard Noticias, cuenta con seis mil 600 suscriptores y un total de 56 videos publicados. En contraste, su perfil de TikTok acumula más de 135 mil 200 seguidores donde documenta detenciones y redadas migrantes.

Agentes de ICE dispararon contra su vehículo al menos 11 veces

De acuerdo con EFE, agentes de ICE intentaron detener a “Richard” cuando viajaba en su vehículo. En un video captado por un testigo y citado por Los Angeles Times, se escuchan 11 disparos en el incidente.

Según documentos judiciales, los agentes estadounidenses localizaron por la mañana del martes pasado a Parias, a quien señalan de evadir un arresto anterior en el sur centro de LA, donde fue interceptado.

Rodeado de tres vehículos federales, los agentes se acercaron y le ordenaron salir del auto, pero presuntamente ignoró las órdenes y condujo hacia adelante y hacia atrás, impactando a dos de los tres vehículos antimigración.

Posteriormente, un agente de ICE quiso trató de romper la ventanilla del conductor, sin éxito, hasta que uno de ellos disparó contra el mexicano hiriéndolo en el codo y lastimando a un agente que apoyaba el operativo.

Miembros del colectivo Unión del Barrio protestaron contra la escalada de violencia en las redadas migratorias y advirtieron que “Richard” era objetivo prioritario de las autoridades porque se dedicaba a reportar y alertar sobre sus operativos.

