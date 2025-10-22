La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió una investigación exhaustiva sobre el caso tiktoker Ricardo Carlitos Parias, conocido por su canal Richard LA, un connacional que resultó herido de bala en California, durante un operativo federal.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que el Consulado de México en Los Ángeles mantiene comunicación y acompañamiento consular al mexicano que resultó herido el pasado 21 de octubre con una herida de bala en el brazo.

El mexicano fue identificado como Ricardo Carlitos Parias, creador de contenido que documenta redadas, así como la actividad migratoria de las autoridades estadounidenses.

¿Qué le pasó a tiktoker Ricardo Carlitos Parias?

Indicó la Cancillería que durante el operativo participaron elementos del Departamento de Justicia (DOJ) y del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals).

"El connacional sufrió una herida de bala en el brazo, mientras que un agente resultó lesionado por un rebote de proyectil. El connacional se encuentra hospitalizado y estable", refirió.

Por medio de la Subsecretaría para América del Norte, la SRE transmitió por canales diplomáticos su consternación con el uso de fuerza y que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos.

El Consulado, a cargo del cónsul Carlos González Gutiérrez, estableció contacto con sus familiares y ofreció asistencia integral, incluyendo representación legal a través del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

La SRE reafirmó el compromiso de proteger los derechos de las personas mexicanas en el exterior.

