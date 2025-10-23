La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la estrategia de Seguridad de su gobierno “está funcionando” y “está dando resultados”, tras la comparecencia que tuvo Omar García Harfuch este miércoles en el Senado, donde reconoció que el tema no está resuelto.

“Nuestro trabajo es medible y el que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto”, dijo García Harfuch.

“Entonces está dando resultados. Y cuando dice Omar que ´es medible´, bueno, los homicidios dolosos han bajado en 30% en un año y siguen disminuyendo”, dijo Sheinbum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 23 de octubre en Palacio Nacional.

Lee también 98 millones de litros de huachicol, asegurados

Comparecencia del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, en el pleno del Senado (22/10/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Sheinbaum arremete con “la guerra contra el narco” de Calderón

En el Salón Tesorera, la titular del Ejecutivo federal acusó “la guerra contra el narco” en el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón.

“No tiene nada que ver nuestra estrategia con la guerra contra el narco de Calderón”, expresó Sheinbaum al acusar que el reciente relanzamiento del PAN es “el PRIAN”.

“En la guerra contra el narco no había judicialización de nada, todo eran ejecuciones extrajudiciales. Eso fue la guerra, quiere decir ´permiso para matar´ y eso fue lo que impulsó Calderón, y eso es lo que nos llevó a años, y años, y años de incremento en la violencia y fortalecimiento de los grupos delictivos.

Lee también Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Claudia Sheinbaum destaca el "humanismo mexicano"

“Entonces, la visión del humanismo mexicano es completamente distinta, es la atención a las causas y al mismo tiempo el cumplimiento de la ley, la cero impunidad y nos está dando resultados, y va a dar todavía más resultados”, declaró la mandataria federal.

Destacó los cuatro ejes de la estrategia de seguridad de su gobierno: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación.

Lee también Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 23 de octubre de 2025 (23/10/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Abundó que habrá más actividades para las y los jóvenes para que no entren a los grupos de la delincuencia, con centros comunitarios de alto rendimiento “México Imparable”, recuperación de bibliotecas, construcción de Pilares y atención a la salud mental, entre otras.

“Lamentablemente piensan que entrar a un grupo delictivo es una posibilidad de vida, cuando en realidad, como lo hemos dicho, pues es una una visión de muerte en realidad, porque eso es lo que les espera”, declaró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr