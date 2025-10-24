La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes su libro “Diario de una Transición Histórica” que ya está a la venta y cuenta con 298 páginas.

Al término de su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mostró su nueva obra que retrata “uno de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país”.

“Ya salió. Este fin de semana ya lo van a poder encontrar en las librerías. Diario de una Transición Histórica, ya lo pueden encontrar”, comentó.

“¿A qué hora lo escribió, Presidenta?”, se le preguntó.

Lee también En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

“Fue bastante tiempo porque tenía apuntes durante la transición, y después lo entregamos ya finalmente todo corregido a la editorial hace como mes y medio, dos meses”, respondió.

Según la descripción de la obra, “También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que con inteligencia, amor y compromiso con la gente, supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino”.

“Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi patria”, refiere.

En librerías se oferta en 298 pesos bajo la editorial Planeta.

🔴🗣️La presidenta Claudia Sheinbaum revela que ya salió su libro "Diario de una Transición Histórica"



Video: Eduardo Dina I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/pQuUyTFMHI — El Universal (@El_Universal_Mx) October 24, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr