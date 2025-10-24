La Fiscalía General de Oaxaca informó que en el operativo realizado ayer en la Central de Abasto de la capital del estado se aseguraron inmuebles en 10 cateos realizados y en los que encontraron objetos robados, así como drogas, empaquetadas para su venta y distribución.

También informó de la detención de diversas personas, pero no especificó el número de detenidos.

En el operativo se observó la aprehensión de personas en situación de calle y de algunas otras adictas a alguna droga. Mientras que desde ayer han circulado imágenes y videos en que las personas detenidas fueron llevadas a un paraje baldío, y algunas incluso, se encontraban desnudas.

“Estos trabajos interinstitucionales tienen el objetivo de reducir los índices delictivos en una de las zonas con mayor afluencia de personas y actividad comercial del estado, reafirmando el compromiso de las instituciones de seguridad de garantizar la seguridad ciudadana”, aseguró la Fiscalía de Oaxaca.

En estas acciones participaron más de 850 elementos y funcionarios de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional, Secretaría de Gobierno (SEGO), la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Coordinación para la Articulación a los Derechos Humanos (CADH) y Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV).

“Dentro de los resultados preliminares de este despliegue se logró el aseguramiento de drogas empaquetadas, así como de puntos de venta, también aseguraron objetos robados, además de realizar la detención de varias personas por diversas conductas delictivas”.

Según la Fiscalía de Oaxaca, el operativo tuvo el objetivo de inhibir, combatir y prevenir la comisión de delitos como robo a transeúntes, distribución de drogas, cristalazos, robo de vehículos, venta ilegal de animales exóticos y el delito conocido como “Gota a Gota”, entre otros, particularmente en el marco de las celebraciones de Día de Muertos, cuando aumenta la afluencia de visitantes.

