Habitantes de las colonias Morelos y San José Vasconcelos de la ciudad de Oaxaca se confrontaron esta mañana con comerciantes para impedir la instalación de un tianguis sobre estas calles de la capital del estado.

Alrededor de las 6:30 horas de la mañana comenzaron a llegar los comerciantes, y los vecinos que ya se habían organizado previamente para evitar la instalación de los puestos de venta, comenzaron a quemar llantas. Esto causó momentos de tensión en el que tanto los tianguistas como los colonos estuvieron frente a frente.

El líder de los tianguistas decidió entonces retirar a los comerciantes y quitar las estructuras de los puestos de venta que prácticamente estaban completamente instalados, y cuando estaban a punto de retirarse, los tianguistas golpearon a uno de los representantes de la colonia.

Los pobladores anunciaron que acudirán directamente al municipio para hablar de frente con las autoridades municipales, particularmente con el presidente municipal Raymundo Chagoya y el secretario de gobierno municipal Noé Jara, a quienes acusan de mentir al afirmar que el tianguis no se iba a instalar en las calles de esta zona de la ciudad de Oaxaca.

“Vamos a ir al municipio para hablar de frente con las autoridades correspondientes Ray Chagoya y Noé Jara, porque no se vale que nos quieran ver la cara de estúpidos. Somos personas honestas, somos personas trabajadoras y que han luchado para mejorar la situación”.

También afirmó que en diversas ocasiones han solicitado a través de oficios una mesa de diálogo con las autoridades municipales, pero estas no han respondido a ninguna de ellas.

“El municipio se ha lavado las manos, dicen que son chismes. Nosotros estamos en protesta pacífica, y hoy se demuestra que han mentido. Nosotros no nos oponemos a que hagan su labor (los comerciantes), pero estas son imposiciones, tanto para ellos como para nosotros”.

Los vecinos puntualizaron que la decisión de no permitir la instalación del tianguis fue tomada en conjunto; posteriormente, bloquearon el Periférico y el boulevard Eduardo Vasconcelos. Mientras que los comerciantes del tianguis se retiraron del lugar.

