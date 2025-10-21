Putla.– “¡Señor y señora no sea indiferente, se mata a la mujer en su cara!, ¡Fabiola vive, y la lucha sigue y sigue!, ¡Ni una más, ni una asesinada más!, ¡Justicia, justicia marchamos por justicia!”, entonaron en las calles, en el palacio municipal y en la sede de la Fiscalía en el municipio de Putla de Guerrero.

Familiares, estudiantes, docentes y pobladores de Putla de Guerrero marcharon este martes en las principales calles, con el lema “Unidos por la paz y la vida”, tras el asesinato de la profesora de la profesora Fabiola Ortiz, el pasado 15 de octubre, en las inmediaciones del plantel 06 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao).

En el recorrido, pararon frente a las instalaciones de la Fiscalía en Putla, para exigir pronta justicia y esclarecimiento del homicidio de la profesora Fabiola Ortiz. Ahí aprovecharon para señalar la falta de seguridad en el municipio. “Exigimos que se esclarezcan los hechos y que haya justicia para la maestra Fabiola, los habitantes de este municipio viven con incertidumbre por la inseguridad que se vive”.

Ya en el palacio municipal, los manifestantes exigieron que las autoridades cumplan con sus funciones y garanticen la justicia a las víctimas directas e indirectas.

“Marchamos por una paz justa y verdadera, que nace del respeto, de la igualdad y de la memoria, porque sin justicia no hay paz. La paz no se decreta, se construye con verdad, justicia y con compromisos. Hoy caminamos por las que no pueden hacerlo, por las víctimas de la violencia, por las familias que siguen buscando a sus seres queridos, por las mujeres que han sido silenciadas y los jóvenes que han sido silenciados” reclamaron los docentes del Cobao.

Apenas este lunes, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que ya se tiene una línea clara de investigación, aún no hay detenidos por el asesinado de Fabiola Ortiz.

Con carteles exigen justicia por el asesinato de la maestra Fabiola en Putla de Guerrero (21/10/2025). Foto: Especial

“Hasta ahorita nuestra línea principal tiene que ver con un tema al interior de la misma institución académica con un alumno. Estamos en ese proceso. Es un tema de una calificación ahí”, dijo a medios de comunicación.

Desde el mes de agosto del 2018, Putla de Guerrero y otros 39 municipios de Oaxaca se encuentran dentro de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVGM).

En lo que va del año, suman dos mujeres asesinadas en Putla, a principios del mes de mayo, mataron a Grettel Rivera de 56 años, sobre la calle Querétaro, a unos metros de las instalaciones del DIF Municipal.

