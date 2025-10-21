Culiacán, Sin.- En un reconocimiento terrestre cerca del poblado Tecolotes, en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, el Ejército localizó un campamento clandestino empleado por grupos delictivos para descansar o pasar la noche, sin que se localizaran personas cerca de este sitio.

Los elementos militares descubrieron que en este sitio, fue levantado un campamento improvisado, con parapetos y abastecimiento de diversos artículos y productos, por lo que procedieron a desmantelarlo y destruir su estructura.

Ejercito halla campamento de grupo criminal (21/10/2025). Foto: Especial

El personal del Ejército que localizó este sitio, realizó un recorrido más amplio por ese sector de la sindicatura de Tepuche, a fin de verificar si se encontraban miembros de la delincuencia organizada, pero el resultado fue negativo.

