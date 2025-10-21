Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

La mañanera de Sheinbaum, 21 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana () informó que dos acciones coordinadas para asegurar drogas y precursores químicos en Sinaloa dejaron una afectación financiera a grupos del crimen organizado por más de 600 millones de pesos.

La dependencia detalló que, tan solo en , fuerzas federales aseguraron un vehículo con 23 kilos con 211 mil pastillas de fentanilo, dosis de cocaína, 500 kilos y 130 litros de metanfetamina en Culiacán, Sinaloa. El valor de la droga asegurada asciende a 246 millones de pesos.

En la misma ciudad, se inhabilitó un laboratorio clandestino para elaborar metanfetamina, donde destruyeron un reactor de síntesis orgánica, un contenedor metálico, dos destiladores, además de 3 mil 400 litros y de sustancias químicas.

La dependencia consideró que esa acción en materia de seguridad representa una afectación a la delincuencia organizada por 473 millones de pesos.

Además, en Cosalá, con tareas de investigación se ubicó un área de concentración de material diverso para la elaboración de , donde se aseguraron 1,550 litros y 275 kilos de sustancias químicas, con un valor estimado de 37 millones de pesos.

Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina (), Fiscalía General de la República () y Guardia Nacional.

