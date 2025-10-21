Más Información
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que dos acciones coordinadas para asegurar drogas y precursores químicos en Sinaloa dejaron una afectación financiera a grupos del crimen organizado por más de 600 millones de pesos.
La dependencia detalló que, tan solo en Culiacán, fuerzas federales aseguraron un vehículo con 23 kilos con 211 mil pastillas de fentanilo, dosis de cocaína, 500 kilos y 130 litros de metanfetamina en Culiacán, Sinaloa. El valor de la droga asegurada asciende a 246 millones de pesos.
En la misma ciudad, se inhabilitó un laboratorio clandestino para elaborar metanfetamina, donde destruyeron un reactor de síntesis orgánica, un contenedor metálico, dos destiladores, además de 3 mil 400 litros y de sustancias químicas.
La dependencia consideró que esa acción en materia de seguridad representa una afectación a la delincuencia organizada por 473 millones de pesos.
Además, en Cosalá, con tareas de investigación se ubicó un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, donde se aseguraron 1,550 litros y 275 kilos de sustancias químicas, con un valor estimado de 37 millones de pesos.
Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional.
