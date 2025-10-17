Más Información

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

La mañanera de Sheinbaum, 17 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light

Inundación se lleva el sustento de los naranjeros

Sheinbaum anuncia fecha de entrega de apoyos a damnificados por lluvias; censos de viviendas avanzan

Elementos de la aseguraron mil 067 litros de en el puesto de revisión militar "Estación Doctor".

El hallazgo se registró durante inspecciones aleatorias de seguridad y prevención del delito en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, en el municipio de San Luis Río Colorado, , donde integrantes de esta fuerza de seguridad pública, en coordinación con el Ejército Mexicano, le hicieron la parada total al conductor de un tráiler.

Durante la revisión localizaron dentro del vehículo 118 galones con aproximadamente mil 062 litros de metanfetamina líquida, la cual pretendía hacer pasar por limpiador multiusos, por lo que detuvieron al chofer.

La carga venía procedente de San Luis Potosí y tenía como destino San Quintín, Baja California.

Al operador le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, lo inscribieron al Registro Nacional de Detenciones y, junto con el tractocamión y la droga, fueron puestos a disposición ante la Agencia del Ministerio Público Federal, para el deslinde de responsabilidades correspondientes.

