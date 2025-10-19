Más Información

La (SSPC) informó que tres de sus elementos fueron atacados en Acapulco, Guerrero, donde se encontraban trabajando. Luego de un operativo, 6 personas fueron detenidas, entre ellas Antonio “N”, autor intelectual del ataque.

Los hechos ocurrieron este sábado, 18 de octubre, cuando agentes de la SSPC, que realizaban labores de vigilancia y recorridos de seguridad en colonias de Acapulco, fueron agredidos por que viajaban a bordo de una motocicleta. Al encontrarse en riesgo, el personal repelió la agresión.

Como resultado del enfrentamiento, tres elementos resultaron heridos, al igual que dos de los agresores. Uno de los presuntos criminales fue detenido en el lugar y trasladado a un hospital bajo custodia policial, mientras que el otro perdió la vida. Al momento, los tres .

Detienen a autor intelectual de agresión contra elementos de la SSPC. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @OHarfuch.
Durante la noche del sábado y la mañana de este domingo, autoridades estatales y municipales realizaron un despliegue operativo para ubicar y detener a los demás involucrados, fue así que mediante el análisis de las cámaras de monitoreo se ubicó y dio alcance, en la autopista del Sol, a la altura de la caseta Paso-Morelos, a una camioneta de color azul.

En la misma viajaban tres hombres, a los cuales se les marcó el alto y se les realizó una revisión de seguridad, donde les hallaron 90 dosis de droga conocida como “cristal” y 10 dosis de marihuana.

Al continuar con las indagatorias, en coordinación con autoridades estatales de Morelos; en Cuernavaca, se detuvo a un hombre identificado como “jefe de plaza” de un con operación en Acapulco y una mujer que lo acompañaba.

Además, en la colonia Progreso del municipio de Acapulco, tras un alertamiento por parte de centros monitoreo, las autoridades aseguraron, en un domicilio, tres armas de fuego cortas, un arma larga, nueve cargadores, más de 200 cartuchos útiles y una motocicleta.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición de los agentes del .

